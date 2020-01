Prepelic i la Penya es col·lapsen en la teranyina turca (91-76)

El Club Joventut de Badalona va encaixar una dura derrota davant el Tofas Bursa en la quarta jornada del Top 16 de l'Eurocup (91-76) que li complica ostensiblement les opcions de superar aquesta ronda. Una de les claus de l'enfrontament va ser el pobre bagatge anotador del canoner eslovè, Klemen Prepelic, que va completar el pitjor partit amb la samarreta verd-i-negra, amb tan sols tres punts i un crèdit negatiu de valoració.

La Penya va arrancar amb molt poc encert el partit, fruit de la intensa defensa que el conjunt turc va plantejar sobre Klemen Prepelic. Els visitants van estar poc fluïts en atac i van perdre fins a 7 pilotes en el primer període. Tan sols l'aparició de Neno Dimitrijevic, que tornava després dels problemes gastrointestinals, va permetre als catalans acabar el quart amb energies més positives (17-15).

L'inici del segon període encara va ser menys satisfactori per als de Carles Duran, que van pecar d'una extrema fragilitat defensiva en les penetracions i jugades a prop de cistella dels turcs. En la parcel·la ofensiva, Prepelic va continuar anestesiat per la defensa local i en l'equador del quart la diferència es va disparar fins als 16 punts (36-20). Els atacs badalonins eren feixucs i caòtics, i només la connexió entre Dimitrijevic i Omic va evitar una desfeta més contundent al descans (46-28).

A la represa, el Tofas Bursa va continuar aprofitant la feblesa de la defensa interior verd-i-negra per mantenir el clar avantatge. Els catalans van reaccionar tímidament i la fluïdesa del seu atac va millorar precisament amb Prepelic assegut a la banqueta. Però els turcs eren més regulars als dos costats de la pista, i amb un triple gairebé sobre la botzina van equilibrar el marcador parcial del tercer període (68-50).

Els dos conjunts es van intercanviar les cistelles en l'inici de l'últim quart, però això no va incomodar significativament el Tofas Bursa. La Penya va trobar una via d'anotació fiable en Luke Harangody, però la inconsistència defensiva i la mala tarda en el llançament de Klemen Prepelic (1/10 en tirs de camp) van impossibilitar que els de Carles Duran lluitessin, com a mínim, per salvar la diferència particular de punts amb els turcs (91-76). Amb aquesta derrota, en funció d'altres resultats, el conjunt badaloní podria estar obligat a guanyar els dos compromisos que li queden per ser al play-off de quarts de final.