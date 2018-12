El joc col·lectiu del Divina Seguros Joventut es gradua a Múrcia

El joc col·lectiu del Divina Seguros Joventut es va graduar a Múrcia (73-78) i l’equip va tancar l’any sumant la vuitena victòria de la temporada. El conjunt verd-i-negre va recuperar un desavantatge de set punts contra un rival molt superior físicament. “L’equip ha fet una feina extraordinària. Estic molt content perquè hem acabat el 2018 de manera increïble. L’objectiu segueix sent salvar-nos, però tenim moltes il·lusions. El que està fent aquest grup és espectacular. Era una prova de foc i l’equip ha respost amb paciència. La maduresa del grup ha servit per competir”, va analitzar Carles Duran, que va demanar el fitxatge d’un jugador interior perquè els problemes físics de Simon Birgander no s’acaben de solucionar.

Marko Todorovic (21 punts i 6 rebots) i Nico Laprovittola (19 punts i 10 faltes rebudes) van tenir una actuació decisiva. “És dels partits més complets d’aquest equip, ja que tothom ha contribuït a la victòria. Intentem trobar la millor solució en cada moment”, va explicar el pivot montenegrí. “Hem jugat de manera intel·ligent i hem seguit el pla de joc per proposar el tipus de partit que necessitàvem. Som un equip jove que està creixent i que aprèn ràpid. Hem demostrat caràcter i hem aconseguit una victòria important. Jugar la Copa del Rei és un objectiu real i l’equip té gana”, va dir el base argentí.

L’UCAM Múrcia va aconseguir una renda de set punts a l’inici del tercer quart (37-30), quan van arribar els millors minuts de la Penya. L’equip verd-i-negre es va apuntar un parcial de 3-16 que va capgirar l’escenari del partit (40-46). Quan es va veure obligat a fer un joc col·lectiu, el rendiment del conjunt local va perdre continuïtat. “Sabem que la nostra força radica en la defensa i en algunes fases del partit hem perdut energia”, es va excusar Javi Juárez, l’entrenador d’un UCAM Múrcia amb moltes individualitats i poc joc en equip.

Els últims 10 minuts van començar amb una renda visitant de 9 punts (49-58). El Divina Seguros Joventut es va veure obligat a disputar un tram decisiu del partit sense Nico Laprovittola, que va cometre quatre faltes personals. La resposta dels seus companys va ser deliciosa i l’equip verd-i-negre es va saber generar una diferència de 12 punts a cinc minuts del final (55-67).

Obligat per les circumstàncies i animat pels aficionats locals, l’UCAM Múrcia va reaccionar amb un parcial de 8-0 que va tornar a ajustar el marcador (63-67), però la Penya va saber mantenir el cap fred en moments de màxima tensió. Laprovittola va anotar una sèrie de tirs lliures decisius que van certificar el triomf visitant. En total, el base va sumar 13 punts des de la línia situada a 4,60 metres.

Els locals no van saber perdre. Javi Juárez, l’entrenador de l’UCAM Múrcia, va perdre els papers. Després que els àrbitres li perdonessin l’expulsió en diversos moments del partit, el tècnic va esclatar al sonar la botzina final, quan va proferir insults contra tothom. “Soc l’entrenador de la Penya i no vull entrar en polèmiques, però l’ACB hauria d’estudiar el seu comportament”, va opinar Duran.

L’equip júnior, tercer

El Divina Seguros Joventut de Marc Calderón va superar el Porsche Ludwigsburg (80-84) i va acabar en tercera posició el Next Generation Tournament, el torneig júnior de l’Eurolliga en què hi havia en joc una plaça per disputar la final four. El Barça Lassa de Mateo Rubio, per la seva banda, es va desfer del Movistar Estudiantes (92-74) i va tancar el campionat celebrat a València en cinquena posició.