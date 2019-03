L’Uni Girona reacciona a temps contra el Montpeller

El somni de l’Spar Citylift Girona, que va jugar per primer cop ahir les semifinals de l’Eurocup, segueix viu després de fer un darrer quart espectacular que li va servir per reaccionar davant del BLMA Montpeller i tancar en 66-69 una derrota que hauria pogut ser molt pijtor. Fontajau va treure el caràcter per animar el seu equip quan pitjor ho estava passant davant d’un conjunt francès que té entre les seves files a 5 de les 12 jugadores de la selecció de França.

El primer quart va ser preciós. Els dos conjunts van iniciar el duel amb velocitat i intensitat, però els punts van trigar a pujar al marcador. Les visitants van intentar ser les primeres a marcar les distàncies, quan Biernes va fer el 7-12 amb un triple. Les locals van reaccionar liderades per Palau i Hampton amb un parcial de 10-0 que va ser contestat per un triple de Bankole i una gran cistella després d’un revers genial d’Ana Dabovic.

El Montpeller va sortir decidir a capgirant el marcador al segon quart amb un triple de Duchet i una cistella de Bankole. El conjunt francès va començar a imposar el seu talent aconseguint el màxim avantatge del duel fins llavors (19-26). L’Uni Girona va treure el caràcter i la valentia per mirar de reaccionar, mostrant més fermesa en defensa davant la bona circulació de pilota rival, però les gironines comptaven amb el hàndicap de tenir a Colhado i Reisingerova forçant per poder jugar, i no aconseguien estar encertades en l’anotació.

El Montpeller va saber aigualir qualsevol intent de reacció gironí, sobretot, gràcies a l’aportació de les jugadores de la seva banqueta. L’Uni Girona va haver de remar a contracorrent i va tancar el segon quart amb un dolorós parcial de 9 a 19. El guió es va repetir al tercer període: superioritat francesa i un parcial d’11 a 21.

Al darrer quart, les gironines van sortir decidides a no llençar el partit malgrat arribar a perdre de 18 punts i van donar una lliçó de valentia liderardes per una Hampton espectacular. Les d’Enric Surís van aconseguir escurçar diferències amb un parcial final de 27 a 12 que serveix per no deixar de somiar.