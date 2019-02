El partidàs del Baxi Manresa a Màlaga, sense premi (99-97)

El Baxi Manresa ha competit molt bé al Martín Carpena de Màlaga, però no ha pogut sorprendre l'Unicaja (99-97). L'equip entrenat per Joan Peñarroya ha fet tot el possible per complicar les coses a un rival amb més recursos. El conjunt local ha sabut refer-se a un mal inici, capgirar un desavantatge de 12 punts i assegurar la victòria en una recta final molt igualada. Una cistella de Kyle Wiltjer sobre la botzina ha evitat el triomf visitant.

Ryan Toolson, que ha anotat 30 punts amb 6/8 en triples, ha sigut el màxim anotador visitant. Erik Murphy i Tomislav Zubcic, les dues últimes incorporacions del Baxi Manresa, també han tingut un paper protagonista.

El desavantatge del Baxi Manresa ha arribat a ser de 10 punts. A sis minuts del final, a més, s'ha quedat sense Cady Lalanne, eliminat per cinc faltes personals. Lluny de rendir-se, l'equip visitant ha reaccionat i ha capgirat el marcador (79-83). L'Unicaja, però, ha fet una recta final molt sòlida i no ha deixat escapar el triomf.