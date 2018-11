El València Basket frena la ratxa com a visitant del Baxi Manresa (89-76)

260x366 Ryan Toolson i Matt Thomas / EFE Ryan Toolson i Matt Thomas / EFE

El València Basket ha frenat la ratxa com a visitant del Baxi Manresa (89-76). L'equip entrenat per Joan Peñarroya, que s'ha vist superat en la lluita pel rebot, no ha pogut sumar a la Fonteta el quart triomf seguit fora de casa.

L'equip català ha fet un bon primer quart (18-20), però no ha pogut seguir el ritme anotador del conjunt local durant el segon període. El València Basket ha aprofitat un parcial de 20-4 per aconseguir una diferència de 17 punts (48-31). Al descans, 50-37.

L'equip entrenat per Jaume Ponsarnau no s'ha aturat a l'inici del tercer quart, quan ha sentenciat el partit amb un gran encert en el tir (58-37). El Baxi Manresa no s'ha rendit i ha seguit lluitant (74-58), però el València Basket ha mantingut la concentració.