Víctor Claver es desentén de la sort

“ Ser valiente no es solo cuestión de suerte ”. La tornada d’una de les cançons emblemàtiques de Vetusta Morla ha ressonat una vegada i una altra durant els últims cinc mesos al cap de Víctor Claver. Des que va ser operat el 31 de maig d’una lesió al menisc extern del genoll esquerre, l’aler valencià del Barça Lassa ha esperat amb impaciència una tornada que es va materialitzar divendres.

“Ja era hora de disfrutar junts”, va deixar anar Pau Ribas, que ha compartit una bona part de la recuperació amb Claver. La tornada va coincidir amb una victòria del Barça Lassa, que s’ha mostrat molt irregular en aquest començament de temporada. “L’equip tenia impulsos de conjunt actiu, però no era regular i tant Víctor Claver com Rakim Sanders ho havien detectat molt bé des de fora”, va reconèixer Sito Alonso, que va mantenir en pista l’aler pivot durant 11:30 minuts.

“Lesionar-me durant el play-off a València va ser un moment difícil. La recuperació ha sigut lenta. Al principi va ser dur perquè em va tocar treballar molt quan tothom feia plans per a l’estiu, però de les lesions sempre en treus coses positives, et fan més dur mentalment. Torno amb la ment més clara i amb ganes de fer més coses”, diu Claver entrevistat per David Camps al programa 4 Cuartos (Onda Cero).

“He aprofitat l’avinentesa per passar temps amb la família, veure amics i netejar-me una mica per dins per començar la temporada amb més energia. Quan estàs lesionat t’adones de coses que sovint et passen inadvertides. He estat veient vídeos meus i he analitzat errades meves. He de jugar més tranquil i ser més regular mentalment”, assegura Claver, amb ganes de tornar a disfrutar amb el bàsquet. “La temporada passada va ser molt negativa i tots ho vam passar malament. Va ser una desil·lusió”, reconeix el jugador, que ha fet sessions dobles de recuperació cada dia.

El Barça Lassa visita aquest diumenge (18 hores, Movistar Deportes 1) la pista del RETAbet Bilbao Basket. “La pressió sempre hi és, però ens sentim alliberats per trobar el que ja havíem trobat al principi de la temporada. No només hem de marcar la nostra pressió pels resultats, perquè així limitaríem la nostra millora. Hem d’entomar les situacions tal com venen, sabent que el nostre objectiu és millorar com a equip”, va opinar Alonso.

Animat pel triomf contra el Betis i ja amb Maalik Wayns més integrat, el Divina Seguros Joventut rep aquest diumenge el MoraBanc Andorra (12.30 hores, Multi Liga Endesa). Joan Peñarroya encara no podrà comptar amb Chris Copeland.