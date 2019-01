Victòria amb premi doble per a un Barça Lassa que no perd l’ordre

El Barça Lassa fa patxoca. L’equip blaugrana va superar ahir el Panathinaikòs (79-68) i es va apuntar la cinquena victòria consecutiva de l’Eurolliga. El triomf del conjunt culer va tenir, a més, premi doble, ja que els locals van recuperar el basket average amb un rival grec amb el qual van perdre per sis punts de diferència a la primera fase. El domini en el rebot (20 captures de diferència) i la defensa van fer créixer el joc dels homes entrenats per Svetislav Pesic.

Thomas Heurtel (23 punts), Kevin Seraphin (14 punts i 7 rebots) i Pau Ribas van ser els herois de la victòria del Barça Lassa. L’escorta de Badalona tan sols va anotar tres punts, però va ser el jugador decisiu en el moment clau del partit, l’inici del tercer període. Quan perdia per tres punts de diferència, l’equip blaugrana es va apuntar un parcial de 16-2 que va desmoralitzar el Panathinaikòs.

El Panathinaikòs va obrir el partit amb dos triples, però el Barça Lassa va reaccionar amb un parcial de 10-0 que li va donar confiança en el joc (10-6). Mentre l’equip grec intentava adormir el joc, el català buscava accelerar-lo. Els millors minuts del conjunt blaugrana van arribar amb la versió més ofensiva de Thomas Heurtel, que va anotar 14 minuts en tan sols 13 minuts de joc. Hi ha nits en què el base francès se sent un anotador, i ahir en va ser una d’aquestes. La diferència local va arribar a ser de 9 punts (23-14). La resposta visitant va arribar des de la posició de tres, des d’on Ioannis Papapetrou va augmentar els recursos ofensius del rival dels culers (37-36).

La segona meitat no va començar bé per al Barça Lassa, però l’actitud de Ribas va redibuixar l’escenari d’un partit preciós ple d’alternatives tàctiques. L’escorta va canviar l’estat d’ànim dels dos equips en vuit minuts en què va repartir un grapat d’assistències, que van servir per sumar punts, però també per introduir en el joc alguns dels seus companys, com ara Chris Singleton. L’impuls va servir perquè l’equip blaugrana s’apuntés una diferència d’onze punts en el marcador (53-42).

Rick Pitino va rescatar el seu equip, al qual va donar arguments tàctics per recuperar el desavantatge i empatar el partit (56-56). Papapetrou va liderar l’aportació ofensiva grega. La recta final del Barça Lassa va tornar, però, a ser molt sòlida, i l’equip blaugrana no va deixar escapar la victòria per sumar l’onzè triomf de la temporada a l’Eurolliga. La setmana, que ha servit per augmentar en dos triomfs els registres del conjunt culer, ha impulsat les aspiracions d’un Palau Blaugrana que torna a creure en els seus jugadors.

El Breogán, pròxim rival

El Barça Lassa tancarà demà una setmana amb tres partits. Després dels enfrontaments contra l’AX Armani Exchange Olimpia de Milà i el Panathinaikòs, l’equip blaugrana rebrà aquest diumenge (20.30 hores, Movistar Deportes) el Cafés Candelas Breogán. Si aconsegueix la victòria, el conjunt català s’assegurarà tancar la primera volta de la Lliga Endesa com a primer classificat, fet que li donarà el privilegi de jugar els quarts de final de la Copa del Rei en dijous i no en divendres.

Rick Pitino i Kyle Kuric es retroben al Palau

Rick Pitino es va retrobar a Barcelona amb Kyle Kuric. L’entrenador de 66 anys i el jugador culer, que van compartir equip als Cardinals de la Universitat de Louisville durant quatre temporades (2008-12), van ser rivals ahir al Palau Blaugrana. Els dos nord-americans van aprofitar el partit del Panathinaikòs contra el Barça Lassa per anar a sopar junts la nit de dijous. La dona de l’escorta, Taraneh, també s’hi va afegir. El seu no va ser l’únic retrobament, ja que Deshaun Thomas i Ante Tomic (Barça Lassa, 2014-15), Kevin Pangos i Lukas Lekavicius (Zalgiris, 2016-17) i Thomas Heurtel, Stéphane Lasme i Deshaun Thomas (Anadolu Efes, 2016-17) també van ser companys de vestidor en el passat.