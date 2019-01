Competir pensant en la Copa del Rei

El Barça Lassa de bàsquet visita aquest diumenge la pista del Kirolbet Baskonia (19.30h, #Vamos), sense marge per assimilar l'última derrota d'Eurolliga. Jugar és la millor recepta pels problemes. El conjunt blaugrana fa bo el ritme frenètic del calendari, amb partit cada dos-tres dies, per recuperar les millors sensacions. La derrota contra el Maccabi va trencar una ratxa de nou victòries consecutives. Ha estat la millor versió del Barça de les últimes dues temporades. Per registres i per bàsquet, cada vegada més definit.

Que la relliscada continental sigui un punt i a part, una anècdota, dependrà del partit de Vitòria. El bloc de Svetislav Pesic ha de mantenir la regularitat a les competicions estatals. El lideratge el reforça. Genera confiança en el projecte de la secció. A les portes de la Copa del Rei, els blaugranes volen reafirmar-se contra el segon classificat en l'última jornada de la primera volta. Duel d'aspirants al títol i de defenses.

Sobre el parquet del Buesa Arena estaran aquest diumenge les dues defenses més sòlides de la lligueta regular. En el Buesa Arena s'enfrontaran les dues millors defenses del campionat. Els locals deixen els rivals en una mitjana de 70.9 punts anotats i el Barça en cedeix 75.6. El factor ofensiu, amb 88.1 punts, compensa els moments de relaxació a camp propi. El 70-77 del seu partit d'aquest curs a l'Eurolliga deixa entreveure la igualtat dels dos equips. La inspiració individual i els possibles desajustos defensius, especialment en la zona, poden ser els detalls que decideixin el partit.

El Manresa necessita guanyar el Madrid

El Reial Madrid estarà pendent del resultat d'aquest Barça-Baskonia. Els blancs tenen el mateix balanç de victòries que l'equip basc. Superar-los en la classificació abans del sorteig de la Copa pot assegurar un aparellament més assequible. Primer, però, han de guanyar al Nou Congost (17.00h, Movistar+), una pista que ha recuperat aquests primers mesos de competició la seva condició d'olla a pressió. La plantilla que dirigeix Joan Peñarroya té a tocar una classificació història per al torneig del KO després d'anys de patiments, descensos i males decisions des dels despatxos.

540x306 Una imatge del partit entre el Manresa i el Delteco GBC / BAXI MANRESA Una imatge del partit entre el Manresa i el Delteco GBC / BAXI MANRESA

El Baxi Manresa té a les seves mans ser un dels vuit equips que viatgin a Madrid per lluitar pel títol. El repte és tan gran com el que es va marcar a l'estiu l'entitat: ser competitius a cada jornada. "Sabem que és una setmana de molta il·lusió però també som conscients del rival que ens visita. Juguem contra el millor equip d'Europa. Podria estar un parell d’hores parlant de les opcions que tenen en la seva plantilla", ha explicat Peñarroya a sala de premsa. El tècnic intenta mantenir la serenor, però aposta per aquest component d'ambició per sumar la victòria.

"Tots estem treballant molt per fer un bon partit. Amb l’ajuda del públic, que serà espectacular, veurem si podem signar una alegria per a tota l'afició. A l'última jornada contra el Delteco GBC els jugadors van demostrar que en un dia molt fluix en molts aspectes del nostre joc, tenen la personalitat necessària per agafar-se al partit i al final guanyar-lo", ha analitzat, reforçant l'equip, ja sense Renfroe ni Doellman. El últims fitxatges, Zubcic i Fisher, tindran minuts. Cady Lalanne ha patit aquests dies un procés febril i una gastroenteritis i no s'espera que pugui estar sobre el parquet.

540x306 Nicolás Laprovittola intenta anotar contra el Burgos / DIVINA SEGUROS JOVENTUT Nicolás Laprovittola intenta anotar contra el Burgos / DIVINA SEGUROS JOVENTUT

La Penya: victòria i Copa

Irònicament, una derrota del Baxi Manresa classificaria el Divina Seguros Joventut per a la Copa, assegurant la presència de dos equips catalans per primera vegada en les últimes temporades. També estaran a la competició estatal si superen el San Pablo Burgos al seu pavelló, un dels més icònics del circuit (17.00h, Movistar+). "És molt bonic poder parlar sobre que aspirem a anar a Madrid, però el millor de tot és que ho estem aconseguint jugant molt bé a bàsquet. La Copa és un repte il·lusionant, sobretot per als jugadors de casa", ha assegurat Carles Duran.

L'entrenador vol controlar el partit. Primer per no patir, per dependre d'ell mateix, i per cultura esportiva. La Penya ha de recuperar la seva millor versió, la d'aquesta temporada. "El San Pablo Burgos practica un bàsquet molt alegre i amb la intenció d’anotar molt. Necessitarem ser sòlids en defensa, tornar a ser un equip on els cinc jugadors estiguin units, i haurem d’estar mentalment preparats perquè hi haurà un gran ambient. De totes formes, l’any passat ja vam demostrar que amb la concentració adient som capaços de guanyar tots els equips", ha comentat.