"Sortirem sense pressió": el badaloní Xavi López fa història a la NCAA

El badaloní Xavi López, entrenador ajudant de les Oregon Ducks, debutarà aquesta nit a una 'final four' de la NCAA femenina. "Estic molt content i emocionat pel que hem aconseguit fins ara. És un fet històric a la nostra universitat, que no ho havia aconseguit mai. L'afronto amb molta il·lusió", diu el tècnic en declaracions al programa 'Tu diràs' (RAC1). Els pronòstics no situen l'equip d'Oregon, que disputarà les semifinals contra Baylor, com a favorit. "És una universitat que ha sigut la número 1 del país durant tota la temporada. Nosaltres hem donat la sorpresa i sortirem a jugar sense pressió", reconeix. L'altra eliminatòria la jugaran Notre Dame i Connecticut.

"Aquest mes de març és com una bogeria. És un torneig molt divertit, però amb molta tensió. La gent és molt aficionada al bàsquet universitari i alguns segueixen més la competició universitària que la professional. Durant aquest mes de març es paralitza una mica el país", assegura Xavi López –germà de Damià López, periodista d'Esports de RAC1.

L'estrella de les Oregon Ducks és Sabrina Ionescu. "És una jugadora amb un talent molt especial. Veurem què decideix quan acabi la 'final four' perquè té l'opció de quedar-se un any més a la universitat o de passar al bàsquet professional. Si marxa a la WNBA, tot apunta que serà la número 1 del 'draft'", argumenta López. La base de l'equip és Maite Cazorla, jugadora formada al Segle XXI, la residència per a esportistes d’alt nivell Joaquim Blume. "El Segle XXI va néixer l’any 1986 com una eina per millorar i aprofundir en el bàsquet femení. El programa pretén fer un salt de qualitat amb noies d’un nivell superior, que aprenen la part acadèmica i l’esportiva en un centre d’alt rendiment. Hi ha semblances amb la feina que es fa a les universitats nord-americanes. Les noies tenen un rendiment millor i la Federació Espanyola en pot treure un rèdit”, explica Salva Chiva, directiu de la Federació Catalana (FCBQ) i president del comitè tècnic. “Busquem accelerar els processos d’aprenentatge i que la competició impliqui sempre un repte. Són jugadores que destaquen, i si les fem competir contra rivals de la seva edat tot és massa fàcil. Volem que la competició ens porti al màxim... i una miqueta més”, opina Javi Torralba, responsable del programa.