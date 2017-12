El bàsquet català femení exhibeix bona salut al Marina Besòs

L'Snatt's Femení Sant Adrià i l'Spar Citylift Girona s'enfrontaran aquest diumenge (19.30 hores, Esport3) al Pavelló Marina Besòs, on els dos equips exhibiran la bona salut del bàsquet femení català. El sorprenent quart classificat, que acumula 7 victòries en 10 jornades, rebrà el segon, que presenta un registre de 8 triomfs i 2 ensopegades.

540x306 Xevi Bardolet i Cindy Lima / TVC Xevi Bardolet i Cindy Lima / TVC

Els dos equips catalans ja es van enfrontar durant la pretemporada, quan l'Spar Citylift Girona es va endur de manera contundent la semifinal de la Lliga Catalana a Llançà (88-57).

"A nivell estructural el club té clar que la jugadora és el centre de tot l’engranatge. Això és un fet diferencial. Queda molt bé dir-ho, però ells ho porten a la pràctica. Pensen per i per a la jugadora. Això es tradueix en unes molt bones condicions d’entrenament, de respecte per la feina que fan els entrenadors, de paciència en la progressió, de confiança... Si ets una jugadora de formació d’aquest club és molt fàcil que pensis que quan arribis a dalt tindràs oportunitats perquè la meitat de l’equip està format a casa”, analitza Fabián Téllez, entrenador de l'Snatt's Femení Sant Adrià.

El club del Barcelonès és un dels grans exponents estatals del treball amb les jugadores del planter. "Des que arribes al club, encara que siguis petita i estiguis en un equip de mini, et tracten com si fossis de la família. T’acullen i fan tot el possible perquè hi estiguis bé i això és el que fa que les jugadores vulguin continuar-hi", assegura Helana López, que aquest curs acabarà la carrera d’enginyeria biomèdica. "La gent de la junta directiva hi està molt implicada. Els conec des de la categoria de minibàsquet. Quan vaig arribar, el primer dia em van venir a saludar i es van presentar. El grup humà que hi ha al darrere és el que fa diferent aquest club", opina Laura Peña, que estudia segon de dret. Les dues jugadores han passat per totes les categories del club, des de minibàsquet fins a la Lliga Femenina, on l’equip s’estren aquesta temporada.

El Cadí La Seu, per la seva banda, rep aquest diumenge (13.30 hores, Teledeporte) l'Spar Center-Uni Ferrol.