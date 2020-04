El bàsquet català no s'atura a les videoconsoles

El Maristes Ademar i els Lluïsos de Gràcia disputaran aquest diumenge la final de la primera Lliga de Bàsquet Virtual. Aquest campionat online, una iniciativa de Pere Purrà i David Planas, ha recreat al NBA 2k20 per a la Play Station 4 els equips i els pavellons d'uns 90 clubs del bàsquet català. Els conjunts s'han distribuït en dues competicions diferents: LBV Or i LBV Plata.

651x366 Un jugador dels Lluïsos de Gràcia / @lbvirtualcat Un jugador dels Lluïsos de Gràcia / @lbvirtualcat

"La majoria dels partits es retransmeten en directe a la plataforma Twitch de cada participant/club, i els partits més destacats també des del mateix canal de la competició. Durant les dues primeres setmanes vam acumular més de 5.000 espectadors en el total de les retransmissions que es van fer", explica Purrà, director tècnic del CB Sant Celoni.

651x366 El pavelló de l'AD Torreforta / @lbvirtualcat El pavelló de l'AD Torreforta / @lbvirtualcat

"Una de les característiques que més ens agrad destacar de la competició és la democratització en l'accés, ja que podem trobar clubs de tota mena, des de clubs que tenen una estructura més professional com l'Uni Girona (Lliga Femenina Endesa) o el CB Prat (LEB Plata) fins a clubs més modestos com el Secà de Sant Pere (Lleida) o el Sant Pere i Sant Pau (Tarragona). També resulta molt atractiva la personalització de tots els equipatges i del pavelló de joc de tots els clubs, fet que genera molt seguiment per part dels aficionats del mateix club", argumenta. A través d'Instagram els aficionats poden votar els millors dissenys.

651x366 Un jugador del Qbasket Sant Cugat / @lbvirtualcat Un jugador del Qbasket Sant Cugat / @lbvirtualcat

Les últimes novetats són la posada en marxa de la LBV Bronze i la LBV Júnior, una iniciativa pensada per als més joves de casa.