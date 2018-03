El món del bàsquet català plora la mort de Joanet Canals

El Club Joventut Badalona ha infirmat aquest dijous de la mort de Joan Canals als 89 anys. El funeral serà aquest divendres a les 12 hores.

Format al CB Sant Josep, on va començar a jugar l'any 1943, Joanet, com era conegut de manera afectuosa, va ser jugador de la Penya entre els anys 1952 i 1956, on va guanyar dues vegades la Copa del Generalíssim (1953 i 1955). Canals va fitxar pel Barça l'any 1957 i va disputar la primera edició de la Lliga. A més, va aconseguir el doblet de Lliga i a la Copa del Generalíssim (1959). Durant la seva etapa blaugrana, l'equip disputava els seus partits a sota de la graderia del camp de Les Corts. El seu salari era de 60.000 pessetes a l'any.

540x306 Homenatge del Sant Josep a Joan Canals / SANT JOSEP Homenatge del Sant Josep a Joan Canals / SANT JOSEP

Canals també va ser entrenador de l'equip verd-i-negre durant la temporada 1961-62 i el primer director de la seva Escola de Bàsquet (1977). La Penya i el CB Sant Josep són dos dels clubs que en els últims anys li van fer actes de reconeixement.

"El que vas crear i tots aquells valors, els seguirem transmetent i mimant com ens vas ensenyar. Moltes gràcies per tant i tant de bàsquet", ha dit Jordi Martí, director esportiu del Joventut de Badalona.

Canals va entrenar Jordi Villacampa en la seva etapa júnior. "Va marcar la meva formació", ha reconegut l'exjugador i expresident de la Penya.

Pedro Martínez, tècnic del Baskonia, l'ha qualificat de "mestre" i ha recordat que va ser el primer en dir-li que el més important era entrenar els fonaments.

"Sempre he portat el bàsquet molt a dins", va explicar l'any passat al programa Ràdio Bàsquet Català. "El millor jugador de bàsquet que jo he vist mai ha estat el Nino Buscató", va reconèixer Canals en un reportatge emès per Televisió de Badalona.