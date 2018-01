El bàsquet català s’apunta al 3x3

La Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ) ha presentat aquest dilluns el seu circuit oficial de 3x3. Es tracta d’un projecte a tres anys vista que tindrà deu seus repartides arreu del territori. La final es disputarà a Barcelona el 25 d’agost.

“El 3x3 és el futur i nosaltres no ho podem obviar, no podíem perdre aquest tren”, ha reconegut Joan Fa, president de la FCBQ. “La federació té el compromís i el deure de liderar aquesta iniciativa, que és un projecte molt seriós. El 3x3 és una gran eina per promocionar el bàsquet. El nostre objectiu és eixamplar el número de persones que juguen a bàsquet. No ens marquem cap límit”, ha afegit Josep Maria Rofes, directiu de la FCBQ.

“La nostra feina és oficialitzar el 3x3, que deixa de ser només un esport de carrer. Tothom ha de jugar amb les mateixes normes. El circuit és per a totes les edats, des de mini fins a sènior”, ha explicat Jaume Comas.

Les categories júnior i sènior seran puntuables per al circuit de la FIBA. “Aquesta modalitat, a més, és una nova porta per aconseguir competir internacionalment”, ha avançat Fa.