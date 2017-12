El bàsquet català somnia tenir tres equips a la Copa de la Reina

L'Snatt's Femení Sant Adrià i el Cadí La Seu intentaran aconseguir aquest dissabte la classificació per disputar la Copa de la Reina. L'equip entrenat per Fabián Téllez (7-5) s'assegurarà la presència si supera el Lacturale Art Araski (18 hores, Teledeporte). El conjunt dirigit per Bernat Canut (6-6), per la seva banda, necessita imposar-se al Lointek Gernika Bizkaia i esperar que punxi l' IDK Gipuzkoa, l'Snatt's Femení Sant Adrià o tots dos.



L'Spar Citylift Girona (10-2), que ja té el bitllet assegurat, visita el Mann Filter (18 hores). Els altres equips amb presència garantizada a la Copa de la Reina són el Perfumerías Avenida de Salamanca (11-1), l'Star Center Uni Ferrol (9-3) i el Mann-Filter (8-4).

La Federació Espanyola (FEB) ha anunciat aquest dijous que Saragossa serà la seu del torneig, que es disputarà el 19, 20 i 21 de gener.