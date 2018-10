El Cadí La Seu estrena la Lliga Dia amb victòria (82-71)

El Cadí La Seu ha començat amb victòria la Lliga Dia, en derrotar per 82-71 el Durán Maquinaria Ensino de Lugo. El partit, com tots els de la primera jornada, s'ha disputat al Pavelló Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, on s'està centralitzant tota la competició en el debut. "És una idea molt positiva", comentava Andrea Vilaró , que avui ha disputat 30 minuts i ha anotat 5 punts, ha caçat 6 rebots i ha repartit 6 assistències. La màxima anotadora de les blaves ha sigut l'estatunidenca Mehryn Donegan Kraker, amb 25 punts. Bons complements han sigut Yurena Díaz (15), Georgina Bahi (14) i Ramona Hempe (12).