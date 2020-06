La fase final de la Lliga Endesa començarà amb un derbi català

260x366 Calendari de la Lliga Endesa Calendari de la Lliga Endesa

Antonio Martín, president de l'ACB, ha imitat Javier Tebas i ha utilitzat un programa de #Vamos ( Elegidos) per anunciar el calendari definitiu de la fase final de la Lliga Endesa, un torneig que els dotze millors equips de la competició disputaran a València del 17 al 30 de juny. Cada dia es disputaran tres partits, a les 15.30 hores, a les 18.30 hores i a les 21.30 hores.

El Barça i el Joventut de Badalona s'estrenaran el dimecres 17 amb un derbi català. "Estem contents perquè una cosa que semblava impossible fa 20 dies a poc a poc es va fent realitat. Una de les propostes per disminuir el risc dels jugadors era ubicar un centre mèdic a L'Alqueria del Basket. Volem evitar que qualsevol membre de l'expedició s'hagi de desplaçar a un hospital, sense sortir d'aquest circuit tancat", ha assegurat Martín.

"Vam tenir una reunió molt profitosa amb els jugadors per escoltar les seves inquietuds. La seva mentalitat és la d'intentar ajudar, sempre que hi hagi una seguretat. Abaixar la concentració seria ara perillós. Vam explicar-los com seria la concentració i tindran zones d'esbarjo. Seguirem un estricte protocol", ha explicat Martín. El València Basket, equip amfitrió de la fase final, no podrà comptar amb Guillem Vives. El base català es va fracturar dilluns un dit de la mà esquerra durant un entrenament i les proves mèdiques han determinat que no arribarà a temps per disputar aquest innovador tram final de la Lliga Endesa.

La NBA vota aquest dijous

La junta de governadors votarà aquest dijous si la NBA reprèn la competició. Segons l'ESPN, el format proposat inclou 22 equips, que se citaran a les instal·lacions de Disney World, a Orlando, per finalitzar la temporada. Un total de 16 d'aquests 22 equips són els que ocupaven llocs de play-off abans de l'aturada i a ells s'hi sumaran sis conjunts extra. Cada equips disputarà vuit partits abans dels play-off .