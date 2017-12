"Tenim capacitat per revertir la situació": Sito Alonso demana confiança

Després de quatre derrotes consecutives, el Barça Lassa rep aquest dimecres (21 h, Esport3 i Movistar Deportes 1) l'Unicaja al Palau Blaugrana.

"Res ha de desmoralitzar la gent que treballa per aconseguir un objectiu. Els dos últims partits no han sigut com volíem. En la resta hem competit. Contra el Madrid i l'Herbalife Gran Canària, el nivell d'exigència no va ser el que estem buscant. Tenim capacitat per revertir la situació, sense cap mena de dubte", ha opinat Sito Alonso.

🏀📽 Así ha sido la atención a medios de Sito Alonso y @kslife7 antes de recibir este miércoles al Unicaja (21h) pic.twitter.com/g3BykQ8Ls7 — FCB Basket (@FCBbasket) 19 de desembre de 2017

L'entrenador s'ha pronunciat sobre la possibilitat de realitzar fitxatges. "El que és fonamental en un club com el Barça és estar atent a qualsevol situació del mercat, però el més important és confiar en la gent amb la qual has començat un nou projecte i que t'ha demostrat que té nivell i capacitat per fer les coses bé", ha reconegut.

"Després del partit contra l'Herbalife Gran Canària vaig veure els jugadors abatuts. El que jo els dic és que no mereixen jugar així, no mereixen jugar amb tanta pressió. Soc aquí per ajudar-los: vull que estiguin tranquils", ha explicat.

"El problema no és encaixar punts, sinó la sensació. En els últims dos partits el rival ha anotat amb més facilitat de la que ens agrada i això és el que hem de corregir", ha analitzat.

"L'Eurolliga marca la situació en què es veu el jugador, però han d'entendre que no és un camí fàcil i que l'equip encara no ha demostrat que pot ser primer. Han de buscar més com competir que no pas la victòria", ha dit Alonso.

"No hem de pensar en el minut 40 quan som al minut 1. Els partits són llargs i difícils. Hem de lluitar cada acció. Els jugadors no han de pensar que no dominen les accions que dominen, que és el que ens està passant ara. Els tiradors estan dubtant", ha assegurat.

"L'autoestima de l'equip s'ha vist afectada, però l'únic que han de fer els jugadors és traslladar l'energia dels entrenaments als partits. Ara és un moment difícil. Si pensem que no podem revertir la situació és que no som forts. Hem d'unir-nos com a grup i pensar en quines coses podem canviar", ha demanat l'entrenador, que no preveu un canvi de rols important.

540x306 El Palau Blaugrana torna a demanar l'alliberament dels presos El Palau Blaugrana torna a demanar l'alliberament dels presos

Crida per tenyir el Palau de groc

Els Dracs 1991 han fet una crida per tenyir el Palau Blaugrana de groc durant el partit d'aquest dimecres. "Volem desnormalitzar aquesta situació que afecta el nostre poble i que cada dia que passa significa l’adopció de mesures més repressives i absurdes. Per això, volem que el Palau segueixi estant a l’altura de les circumstàncies, tal com ja hem demostrat altres vegades i amb la vostra ajuda", han explicat a través d'un comunicat.