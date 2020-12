"La NBA i el país t'ofereixen les oportunitats que siguis capaç de guanyar-te"

260x366 Sergi Oliva, entrenador ajudant dels Utah Jazz / UTAH JAZZ Sergi Oliva, entrenador ajudant dels Utah Jazz / UTAH JAZZ

La NBA començarà la nit de dimarts a dimecres amb la disputa de dos partits. Els Brooklyn Nets rebran els Golden State Warriors, mentre que Los Angeles acollirà el duel local entre els Lakers i els Clippers. Marc Gasol debutarà, doncs, amb els vigents campions de la competició. L'altre català a la millor lliga del món, Ricky Rubio, jugarà el seu primer partit la nit de dimecres a dijous, quan els Minnesota Timberwolves rebran els Detroit Pistons.

El protagonisme de casa nostra no es redueix al parquet, ja que dos entrenadors catalans ocuparan posicions destacades al cos tècnic de dues franquícies. El badaloní Jordi Fernández ja és tot un veterà als Denver Nuggets, però per al gelidenc Sergi Oliva l'experiència als Utah Jazz significarà la seva estrena en una banqueta professional. El fins ara vicepresident d'estratègia dels Philadelphia 76ers estrena repte. "El Sergi porta molts anys aquí. Especialment en la seva especialitat, no hi ha res amb què li pugui aconsellar. El que sí que li puc dir és que va a una organització molt bona. Tinc bons amics i companys allà i tinc molt de respecte per la seva manera de fer les coses. Els resultats i els jugadors que han desenvolupat són un gran aval. A més, estarà treballant per a un dels millors entrenadors de la lliga, Quin Snyder. L'objectiu és disfrutar i créixer perquè en aquesta lliga som molt pocs els que tenim el privilegi de treballar i gairebé cada dia n'has de ser conscient. Mai has de pensar que ho tens fet per molts anys i t'has de centrar en el dia a dia. Estic molt content per ell perquè el conec des que va arribar a Philadelphia i ha anat donant passos cap endavant. Que hagi tingut l'oportunitat de traslladar el seu treball a una banqueta t'explica el respecte que s'ha guanyat a la lliga. Utah ha sabut detectar el seu valor. Me n'alegro molt", diu Fernández.

651x366 Jordi Fernández, a la dreta, durant un partit del Joventut a Badalona / DAVID GRAU / ACB PHOTO Jordi Fernández, a la dreta, durant un partit del Joventut a Badalona / DAVID GRAU / ACB PHOTO

"Pots anar creixent"

"Quan arribes als Estats Units, la NBA i el país en general t'ofereixen les oportunitats que siguis capaç de guanyar-te. Des de baix pots anar creixent. És el que tots hem vist a les pel·lícules, el somni americà. Amb molta feina i il·lusió, pots donar passos cap endavant. Ell és de Gelida i jo de Badalona. Venim d'una cultura i d'un bàsquet diferent. La clau és adaptar-te a la cultura i a la feina d'aquí, que és el que ens ha donat a tots dos la possibilitat de tenir la nostra posició aquí", analitza Fernández, un dels entrenadors ajudants més respectats de la NBA. La seva feina a la banqueta de Denver no està passant desapercebuda i l’any passat els Cleveland Cavaliers ja el van entrevistar amb l’objectiu de fitxar-lo com a tècnic principal de la franquícia. “En aquesta lliga, com en altres feines, la paciència és el primer. Jo veig el meu creixement. Als entrenadors ajudants ens respecten molt en aquesta lliga i encara tinc molt camí per recórrer. És veritat que quan assaboreixes una entrevista personal per ser primer entrenador t’il·lusiones, però el que no pots fer és desesperar-te. Cada oportunitat requereix d’una persona amb unes certes qualitats. Has d’esperar que hi hagi la persona que confiï en tu. A mi ser primer entrenador ni em preocupa ni em desespera. Confio que l’oportunitat m’arribarà tard o d’hora, però he de ser pacient i realista. El meu creixement a Denver i a la lliga està sent molt bo i això ho valoro molt”, diu.

Fernández i Oliva es veuran les cares el 17 de gener, quan els Utah Jazz visitaran el Ball Arena de Denver. El badaloní té un gran respecte pel sistema de formació català. “Una cosa que fem molt bé a Catalunya és formar els formadors, i això és molt important, ja que sempre pots aprendre dels altres i adaptar-ho a la teva personalitat”, resumeix.