La cinquena plaça de l'Eurolliga, en joc al Palau Blaugrana

El Barça Lassa rep aquest dijous (21 hores, Movistar Deportes 2) el Buducnost Voli en la penúltima jornada de l’Eurolliga. L’equip blaugrana, que ja no té opcions d’acabar en quarta posició, aspira a assegurar la cinquena plaça. El Barça té una victòria de marge amb el Kirolbet Baskonia i el Panathinaikòs, rivals amb els quals té el basket average a favor. Un triomf en els últims dos partits, que es disputaran al Palau Blaugrana, li servirà per segellar el cinquè lloc, un resultat que el conduirà a jugar els quarts de final contra l’Anadolu Efes.

Tot i que ocupa la penúltima posició, el Barça Lassa està avisat de la qualitat del Buducnost, equip contra el qual va perdre en la primera volta de la competició (67-64). El conjunt montenegrí té un joc col·lectiu intel·ligent i es mou sempre amb moviments compactes.

“Ara comença la temporada”

El Barça Lassa no vol badar a casa. “Per a nosaltres la cinquena plaça és molt important” , recorda Pau Ribas. “El nostre objectiu? Per a mi ara comença la temporada. En aquest tram final ja tenim més experiència, cada dia tenim nous objectius i no ens podem relaxar”, opina Pesic, que destaca la feina que està fent Jasmin Repesa a Podgorica. “El Buducnost és un equip amb un gran entrenador i té talent, experiència i dos grans bases”, avisa el tècnic serbi del conjunt blaugrana.