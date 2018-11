El clàssic de la tranquil·litat i de Navarro

Sòlid a l'Eurolliga i fiable a la Lliga Endesa, el Barça Lassa de bàsquet afronta aquest diumenge sense urgències el clàssic de Lliga Endesa (19.30 h, #Vamos) contra el Reial Madrid, convençut que al Palau Blaugrana podrà discutir-li el lideratge al vigent campió d'Europa. Després de superar amb bona nota un primer tram d'Eurolliga exigent amb un balanç de 6 victòries i 3 derrotes, el conjunt blaugrana buscarà sumar un triomf de prestigi –el novè a la competició estatal– que li permeti erigir-se com a primer classificat.

Amb el factor pista a favor, que en la prèvia (18.45 hores) rendirà homenatge a Juan Carlos Navarro amb la retirada de la seva samarreta, al costat de la de Juan Antonio San Epifanio 'Epi', Nacho Solozábal, Roberto Dueñas i Andrés Jiménez, Pesic afronta el duel amb l'etern rival com una prova més per seguir creixent com a bloc, una cosa que va demostrar divendres davant l'AX Armani Exchange Olimpia Milà (90-80). Contra un dels equips més elèctrics en atac de la competició continental, l'entrenador serbi va recórrer a la intensitat defensiva per ratificar que el seu equip troba la regularitat ofensiva quan es mostra sòlid a camp propi.

El Barça posarà a prova les seves prestacions defensives contra el millor atac de la competició. En els primers 9 partits de la Lliga Endesa, el Reial Madrid ha signat una mitjana de 93 punts per jornada, unes xifres una mica superiors a les dels blaugranes (90,11), segon millor atac. La lluita pel rebot també es preveu clau. Els locals són l'equip que més percentatge de rebutjos té amb un 54,5% dels rebots totals d'un partit.

La clau del bon rendiment coral ha sigut la designació que ha fet Pesic amb els rols individuals. Els bases Kevin Pangos i Thomas Heurtel mouen els fils de l'atac, Chris Singleton (10,4 punts) i Kile Kuric (10,9 punts) són les principals amenaces des de la línia de tres i Ante Tomic (10,9 punts i 5,5 rebots ) imposa la seva jerarquia a la zona. Precisament la pugna entre el pivot croata i Walter Tabares sota la cistella es preveu una de les claus del clàssic. L'altra serà l'aportació de la segona unitat, dels actors secundaris que poden desequilibrar la igualtat. Pierre Oriola, Pau Ribas, Víctor Claver, Adam Hanga i Jaka Blazic intentaran frenar el talent del Reial Madrid, que té Sergi Llull entre cotons, arrossegant molèsties físiques.