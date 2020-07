Els clubs de l’ACB no admeten el Gipuzkoa

Els clubs de l’ACB van decidir no admetre el Delteco Gipuzkoa Basket. Aquesta decisió, adoptada durant una assemblea general ordinària celebrada a Madrid, no és definitiva, ja que el club basc recorrerà al Consell Superior d’Esports per defensar els seus interessos. El CSD es reunirà dimarts amb les tres parts implicades: el Gipuzkoa Basket, l’ACB i la Federació Espanyola (FEB).

La FEB va proposar que el Carramimbre Valladolid i l’equip basc ascendissin a la Lliga Endesa. Els dos conjunts ocupaven la primera i la segona posició de la LEB Or en el moment de la suspensió del torneig per la pandèmia de coronavirus. La FEB va fer aquesta proposta al considerar que no es podien garantir les mesures sanitàries per fer una fase d’ascens amb els vuit primers equips, que era l’altra alternativa que va estudiar per tancar la temporada.

Com l’ACB va decidir que cap equip descendís a la LEB Or, la Lliga Endesa corria el risc de créixer fins als 20 conjunts, fent inviable el seu calendari. L’equip de Valladolid no va poder completar els requisits, però el de Sant Sebastià va presentar el passat 30 de juny la documentació per inscriure’s. A més, va certificar que no té deutes amb la Seguretat Social ni amb Hisenda, dues de les exigències per optar a una plaça.

Dates per a la nova temporada

La temporada 2020-21 començarà el 12-13 de setembre amb la disputa de la Supercopa Endesa, que es jugarà a Tenerife amb el Reial Madrid, el Barça, el TD Systems Baskonia i l’Iberostar Tenerife com a equips participants. La lliga regular de la competició arrencarà els dies 18, 19 i 20 de setembre, però l’ACB encara treballa en la confecció del calendari definitiu.