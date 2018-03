L’Snatt’s Femení Sant Adrià tanca aquest dissabte la seva temporada d’estrena a la Lliga Femenina. El debut ha sigut un èxit i el balanç esportiu que fa el club és molt positiu. “Estem molt contents. La nostra previsió era situar-nos entre els tres o quatre equips que lluitarien per evitar el descens, però la primera volta tan bona que vam fer ho va canviar tot”, reconeix Dani Poza, director esportiu d’una entitat diferent de la resta.

Les claus de la bona arrencada són diverses, però des del club apunten alguns arguments sòlids. “Com que no teníem unes nòmines tan elevades com els nostres rivals, vam poder començar la pretemporada abans. A més, vam apostar per donar continuïtat al grup de jugadores que van aconseguir l’ascens i vam encertar els fitxatges que vam fer, tant pel seu rendiment a la pista com per la seva adaptació. Això ens va permetre anticipar-nos als adversaris a l’hora d’agafar una bona forma. Els bons resultats ens van permetre assegurar la permanència i disputar la Copa de la Reina, que va ser un somni per a nosaltres, que tenim el pressupost més baix de la categoria. A la segona volta les coses ens han costat més. Hem tingut lesions i els altres equips ens han fet tornar a la realitat, però el balanç global ens fa sentir molt orgullosos d’una temporada en què hem competit per sobre de les nostres expectatives”, afegeix Poza.

L’aspecte econòmic, un malson

La part econòmica ha sigut una altra història per al Femení Sant Adrià. “Ha sigut el nostre petit malson. Vam tenir la sortit d’ascendir a la Lliga Femenina en un moment de creixement de la competició, però hem pagat el fet de tenir l’equip a la província de Barcelona. La situació política ha comportat l’endarreriment d’alguns compromisos i els terminis s’han allargat molt. Ara s’ha estabilitzat tot, i les institucions ens estan obrint les portes, però ens sentim diferents de la resta. Els clubs de la Lliga Femenina viuen d’ajudes públiques i, si nosaltres no aconseguim entrar-hi, se’ns farà impossible seguir competint al màxim nivell”, avança Poza, que vol equiparar els suports institucionals que rep el seu club amb els de l’Uni Girona i el Sedis Bàsquet.

“El club té ganes de seguir a la Lliga Femenina però repetir una experiència com la que hem viscut aquesta temporada no serà fàcil. Les hem passat magres per anar salvant el dia a dia”, reconeix el director esportiu, que ha començat a planificar la pròxima temporada. Retenir jugadores com Belén Arrojo, Julia Reisingerova i Mariam Coulibaly serà impossible. “No les podrem mantenir i dir el contrari seria enganyar-les. Crec que hem complert el que vam prometre, que era posar-les a la pista i rellançar la seva carrera. Han fet un pas enrere per poder fer-ne dos endavant i ara podran marxar a un altre club i guanyar més diners. Nosaltres, per la nostra banda, intentarem repetir l’experiència. El nostre objectiu serà mantenir les jugadores de casa, veure quines joves del planter es poden incorporar al primer equip i, tot i que és molt difícil, tornar a encertar-la en les incorporacions”, resumeix Poza.

Fabián Téllez, entrenador de l’Snatt’s Femení Sant Adrià, ja té una proposta de renovació damunt la taula, però la seva continuïtat encara no està assegurada. “No ens hem estressat, però ara quan acabi la temporada ens haurem de posar les piles i resoldre-ho en uns dies. El problema és que tot va lligat i necessitem saber amb quins compromisos econòmics podem comptar per poder fer una bona planificació. En els temes de planter podem planificar-ho tot amb temps, però amb l’equip de la Lliga Femenina ens costa més”, lamenta Poza.

El Cadí La Seu somnia amb el ‘play-off’

L’Spar Citylift Girona i el Cadí La Seu també tanquen aquest dissabte la temporada regular. L’equip entrenat per Eric Surís, que té assegurada la segona posició, rep el Mann Filter mentre que el conjunt dirigit per Bernat Canut, que lluita per un lloc als play-off, visita la pista del Lointek Gernika Bizkaia. Si guanya, disputarà les eliminatòries pel títol.