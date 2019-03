"Alguns de vosaltres ajudeu poc": el toc d'atenció del CB Blanes a les famílies

260x366 El comunicat del CB Blanes El comunicat del CB Blanes

La junta directiva del CB Blanes ha emès un comunicat oficial que s'ha fet viral en què demana un bon comportament a les famílies. La carta comença així: "El compromís del club, que aquesta junta encapçala, amb l’educació esportiva dels vostres fills i filles és total i absolut. L’esforç i dedicació dels nostres entrenadors/es per ajudar a créixer els jugadors i jugadores és constant, honest i respectuós. Segur que cometem errors, molts els detectem i mirem de corregir-los. Alhora dediquem esforços importants perquè els vostres fills/es creixin també com a persones. Volem donar-los bons models de conducta i transmetre’ls valors que els serviran per a tota la vida, també en això mirem de detectar i corregir errors. És un compromís que també vàrem adquirir des de l’inici".

"Som a meitat de temporada i hem detectat que alguns/es de vosaltres ajudeu poc el club, l’equip i, el més rellevant, els vostres propis fills i filles quan teniu comportaments de manca de respecte amb rivals, àrbitres, els nostres jugadors i jugadores, els nostres entrenadors/es i, el més colpidor, cap als vostres propis fills i filles", continua el comunicat.

"Als pares i mares que us mostreu incapaços de deixar de fer d’entrenadors des de la grada, incapaços de deixar de cridar i encarar-vos a persones per decisions o accions de joc, és a dir incapaços de mostrar el respecte que el club, i la societat, vol transmetre als nois i noies que juguen per créixer, us diem que tenim tolerància zero, us demanem que reflexioneu i rectifiqueu, i si de moment us resulta molt complicat fer canvis contacteu amb nosaltres, potser us podem ajudar. Sí, ens creiem en el deure de dir-vos, per compromís amb la resta de les famílies i amb totes les persones que formen el club, que aquestes actituds són inadmissibles i mai representaran el que és i vol seguir sent el Club Bàsquet Blanes", conclou la carta.