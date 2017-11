Un mal inici condemna el Divina Seguros Joventut a Vitòria (87-77)

260x366 Sergi Vidal / EFE Sergi Vidal / EFE

El Divina Seguros Joventut ha perdut a la pista del Baskonia (87-77), on no ha pogut sumar la seva tercera victòria consecutiva. La Penya ha competit bé i mai ha donat per perdut un partit que s'ha posat molt difícil.

Tomasz Gielo (21 punts), Patrick Richard (16) i Neno Dimitrijevic (11) han tingut una actuació destacada en un dia en què Sergi Vidal s'ha convertit en el 14è jugador amb més partits a la Lliga Endesa. “No hem començat el partit amb la intensitat adequada i no hem jugat com volíem i com havíem parlat”, s'ha lamentat Diego Ocampo, tècnic de l’equip verd-i-negre. “Hem estat bé en atac, però en defensa ens ha faltat regularitat”, ha opinat Pedro Martínez, entrenador del Baskonia. Tornike Shengelia, que ha anotat 19 punts, ha estat el jugador local més encertat contra el conjunt badaloní.