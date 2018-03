La punteria del Barça Lassa desfigura l'Anadolu Efes (83-107)

El canvi d'entrenador no li ha provat tan bé a l'Anadolu Efes com al Barça Lassa. L'equip entrenat per Ergin Ataman, cuer de l'Eurolliga, ha perdut contra el conjunt dirigit per Svetislav Pesic (83-107). La punteria del conjunt blaugrana, que ha aconseguit el seu rècord de triples a la competició (19), ha destrossat la defensa del rival turc, que ha disputat el partit amb poca intensitat.

Entre Pau Ribas i Víctor Claver han anotat 8 triples de 8 intents. Sis companys també s'han animat i han anotat almenys un tir des de més enllà de la línia de 6,75 metres. En total, 19/31 (61,3%). Thomas Heurtel, que ha acabat amb 20 punts i 9 assistències, ha sigut el màxim anotador visitant. "Volem acabar l'Eurolliga de la millor manera i hem fet un bon partit", ha opinat el base francès.

"Si aquest fos l'últim partit de la temporada seria molt feliç, però no és el cas", ha explicat Pesic, que ha trobat a faltar més defensa durant el tercer quart.

Després d'un primer quart igualat, el Barça Lassa ha obert una escletxa definitiva en el marcador durant un segon període en què ha anotat 32 punts. L'encert des de la línia de tres punts (10/13) i el domini en el rebot (9-23) han desequilibrat el duel i han provocat que l'equip blaugrana arribés al descans amb una diferència de 21 punts (34-55).