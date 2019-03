Dolorosa derrota doble del Barça Lassa a Istanbul (92-70)

El Barça Lassa va patir una dolorosa derrota doble a Istanbul. L’equip blaugrana va perdre contra l’Anadolu Efes (92-70) i, a més, va deixar escapar un 'basket-average' favorable de 15 punts. El conjunt català haurà d’esperar una doble ensopegada del rival per tenir opcions de fer-se amb la quarta posició, una posició que li donaria dret a disputar els quarts de final amb el factor pista a favor.

Shane Larkin va liderar amb 37 punts i 6/8 en triples la victòria d’un equip turc que va aprofitar una defensa blaugrana molt més tova que de costum. L’exhibició del base va posar en evidència la poca frescor del conjunt culer, que va patir la derrota més amarga de la temporada.

"L'Anadolu Efes ha fet un partit excel·lent. Ha tingut desig per guanyar i decisió en cada moment. Aquesta ha sigut la diferència des del primer moment. Nosaltres sempre hem anat un segon per darrere en defensa i ells ho han aprofitat. Hem tingut problemes a la posició de base, en defensa i en l'organització del nostre atac. Aquesta no ha estat la nostra nit", va resumir Svetislav Pesic.

El partit del Barça Lassa va desesperar Pesic. L’equip blaugrana, que va fallar els set primers triples que va intentar, no va mostrar el seu nivell defensiu habitual i va encaixar 38 punts en els primers 15 minuts (38-23). Larkin i Adrien Moerman van portar de corcoll els jugadors del conjunt català, que van arribar al descans amb un desavantatge d’onze punts (42-31).

La reacció visitant va arribar durant un tercer quart en què el Barça Lassa va ajustar el marcador. Després de rebaixar la diferència als quatre punts (44-40), l’equip blaugrana va rebre un parcial de 16-4 que va tornar a castigar la seva autoestima (60-44). Sense continuïtat en el seu joc, el conjunt culer mai es va sentir amb forces per discutir la victòria turca. El domini en el rebot dels locals va ser decisiu i la diferència va arribar a ser de 26 punts (92-66). Al final,92-70.

El Barça Lassa necessitarà guanyar dos partits més dels cinc que queden que l’Anadolu Efes per tenir opcions d’acabar quart. L’equip blaugrana ha de visitar el Fenerbahçe i el Bayern de Munic i rebre l’Herbalife Gran Canària, el Buducnost i el Khimki. El conjunt turc té dos partits a casa (CSKA i Milà) i tres com a visitant (Maccabi, Buducnost i Kirolbet Baskonia).e