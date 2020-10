Sense públic però amb credibilitat (76-66)

260x366 Nikola Mirotic / ENRIC FONTCUBERTA Nikola Mirotic / ENRIC FONTCUBERTA

Sense públic a les graderies, en un Palau Blaugrana incòmodament silenciós, però amb tota l’energia del món, el Barça va estrenar l’Eurolliga més atípica de la història amb una victòria contra el CSKA de Moscou (76-66). El projecte de Sarunas Jasikevicius va exhibir joc associatiu en una nit que va servir per engrescar els seguidors culers que van seguir el partit des de casa. Brandon Davies, Nikola Mirotic i Àlex Abrines van tenir un protagonisme destacat en un triomf de prestigi.

Els primers 15 minuts del Barça van ser una meravella. Mirotic, primer, i Davies, després, van saber aprofitar els espais lliures d’un atac equilibrat. A més, la defensa de l’equip blaugrana va incomodar el joc del CSKA de Moscou, que va trigar a endreçar la seva estratègia. El conjunt rus tan sols va poder anotar 19 punts en un primer quart d’hora de clar domini culer (33-19). A poc a poc el vigent campió de l’Eurolliga va augmentar la seva agressivitat per no desenganxar-se del partit (41-33).

L’única nota negativa va ser la irregularitat del Barça, que va ser incapaç de mantenir el mateix nivell durant els 40 minuts. Els problemes de l’equip blaugrana van arribar quan les faltes personals van apartar del parquet Davies i Oriola. Jasikevicius es va veure obligat a jugar amb els polivalents Rolands Smits i Víctor Claver com a referències interiors, de manera que va deixar clar que el conjunt culer encara necessita el fitxatge d’un pivot (57-55).

Tot i notar l’alè del CSKA al clatell, el Barça va mantenir la calma, va extremar la concentració i va apujar el nivell defensiu per apuntar-se un parcial de 14-2 que li va permetre arribar al tram final amb una mica més de tranquil·litat (71-57). Mirotic, que va acabar amb 17 punts, va viure els últims minuts des des la banqueta, metàfora perfecta del joc col·lectiu que busca instaurar l’entrenador lituà.

Campanya contra el racisme

Els jugadors i els clubs de l’Eurolliga tenen aquesta temporada l’oportunitat de fer sentir la seva veu sobre els problemes socials que estan mobilitzant milions de persones arreu el món. L’organització i la seva associació de jugadors (ELPA) han desenvolupat una campanya conjunta per lluitar contra el racisme i la discriminació. La campanya Not In Our World permet que els jugadors personalitzin les seves samarretes d’escalfament. Els del Barça, per exemple, van apostar ahir per difondre la paraula Equality.