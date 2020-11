El Barça s’aferra a la defensa per celebrar efemèride (76-65)

260x366 Oriola taponant un llançament de Jordan Loyd, que només va sumar dos punts. / ENRIC FONTCUBERTA / EFE Oriola taponant un llançament de Jordan Loyd, que només va sumar dos punts. / ENRIC FONTCUBERTA / EFE

El Barça va celebrar el seu partit número 500 a l’Eurolliga amb una victòria contra l’Estrella Roja (76-65). El setè triomf consecutiu permet que l’equip blaugrana mantingui la primera posició a la classificació i continuï veient els altres 17 conjunts pel retrovisor. La defensa dels jugadors entrenats per Sarunas Jasikevicius va desanimar l’atac d’un rival serbi que arribava a Barcelona crescut pel triomf aconseguit a Milà.

Nikola Mirotic, un líder que mai s’agafa dies de festa, va tornar a liderar l’estadística del Barça gràcies a 23 punts i 8 faltes rebudes en només 23:12 minuts. Les diferents propostes defensives que va imaginar Sasa Obradovic per limitar la seva aportació no van tenir èxit.

L’Estrella Roja va trigar 15 minuts a anotar 10 punts al Palau. La defensa del Barça va provocar moltes pèrdues de pilota en el joc ofensiu d’un equip que va tenir problemes per anotar des del perímetre. Sense fer una actuació brillant, l’equip blaugrana va arribar al descans amb un avantatge de 17 punts i la sensació de tenir el partit controlat (39-22). Jordan Loyd, el màxim anotador de l’Eurolliga, no va poder anotar cap punt en uns primers 20 minuts molt tristos per al conjunt serbi.

Tot i els esforços de Jasikevicius des de la banqueta, durant moltes fases del partit el Barça es va encomanar del joc lent i individualista d’un Estrella Roja que va acusar el desgast del partit de Milà. Els bons percentatges en tirs de camp van sostenir el joc d’un conjunt culer que es manté molt fiable aquesta temporada. Quan va aconseguir una renda de 22 punts (46-24), el líder de l’Eurolliga va tenir la temptació d’afluixar una mica en defensa. El rival ho va aprofitar per millorar el seu ritme ofensiu i començar a endreçar els seus atacs estàtics. L’estat d’ànim dels visitants va canviar i el marcador es va ajustar (54-42).

Especulació perillosa

Tot i la reacció visitant, el Barça va especular en excés amb el resultat i es va complicar un triomf que ja estava escrit des de feia estona. L’equip blaugrana, que va perdre més pilotes del que és habitual i no va tenir encert des de la línia de tres punts, no va tenir la concentració habitual. L’Estrella Roja va arribar a creure en la remuntada (69-62), però no va tenir el temps necessari per complicar encara més la vida a un conjunt català menys brillant que en els partits precedents. Jasikevicius va recórrer en el tram final a les patums locals per assegurar la victòria i evitar la sorpresa visitant.