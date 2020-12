La Penya, sense benzina per assaltar el Palau Blaugrana (88-74)

260x366 Ante Tomic i Artem Pustovyi / ANDREU DALMAU / EFE Ante Tomic i Artem Pustovyi / ANDREU DALMAU / EFE

El Barça va desactivar un Joventut de Badalona amb més bones idees que cames fresques (88-74) i va sumar la seva dotzena victòria a la Lliga Endesa. La defensa de l’equip culer va anul·lar els esforços d’una Penya que va oferir el seu nivell habitual al Palau Blaugrana, on va pagar el sobreesforç dels últims dies. Ádám Hanga va ser el nom propi d’un derbi català marcat per la defensa local. El jugador hongarès va anotar 18 punts en una tarda en què tan sols va fallar un llançament. “El partit després d’una derrota sempre és important i nosaltres hem reaccionat bé després de perdre contra el Maccabi”, va dir el base.

“Era important guanyar i poder distribuir minuts entre els jugadors perquè dimarts tornem a tenir partit”, va dir Sarunas Jasikevicius, entrenador d’un Barça que va rebaixar molt els percentatges d’encert del Joventut. “No hem jugat bé. Ens hem passat malament la pilota i el Barça ens ha fet fora de la línia de tres punts, però el camí és molt llarg i segur que millorarem”, va opinar Carles Duran, tècnic de la Penya.

El Barça, que va repartir 22 assistències, va aprofitar la visita del Joventut per homenatjar Ante Tomic i Pau Ribas, dos jugadors amb passat blaugrana. El pivot croat no va tenir la seva millor actuació i va acabar amb 6 punts i 4 rebots en 19:48 minuts de joc. L’escorta badaloní, per la seva banda, va sumar 11 punts i 4 assistències en 21:30 minuts de joc.

Encara sense Brandon Davies, que continua amb molèsties musculars al bessó dret, Jasikevicius va apostar pel lituà Artem Pustovyi com a pivot. Animat per dos taps contra Tomic i López-Arostegui, el jugador ucraïnès va entrar amb bon peu al tercer partit del Barça en tan sols cinc dies. Els primers minuts del derbi van estar condicionats per les defenses, que vam reduir l’anotació habitual dels dos equips (13-12). L’accelerada blaugrana va arribar durant un segon període en què la diferència local va créixer fins als 13 punts (35-22).

El Joventut va fer una bona feina en el rebot ofensiu, però va perdre massa pilotes contra un rival que va donar la sensació d’acusar menys la duresa del calendari. La renda local va créixer fins als 17 punts (69-52) durant un tercer període en què el rendiment de la Penya va ser massa irregular, combinant moments d’inspiració amb d’altres de desencert. Els 33 punts rebuts durant el tercer quart van ser una llosa decisiva per al conjunt badaloní.

Sense benzina al dipòsit, la Penya es va anar allunyant del rival en el marcador fins a quedar-se sense opcions de remuntada (82-59). Jasikevicius va aprofitar la diferència per reservar els seus jugadors més importants. Nikola Mirotic, per exemple, tan sols va disputar 13:05 minuts contra un Joventut que no va poder aprofitar la inèrcia positiva dels últims partits. El Barça va acabar jugant amb els joves Leandro Bolmaro, Sergi Martínez i Ibou Badji en un partit que se li va fer massa llarg a l’equip verd-i-negre.

La Penya tan sols va poder anotar cinc triples en un derbi català en què va perdre 15 pilotes. Els seus percentatges d’encert no van ser els habituals i els jugadors interiors no van saber explotar la baixa de Davies. Entre Tomic, Birgander i Brodziansky tan sols van anotar 13 punts, uns registres molt pobres per competir contra un Barça amb ganes de tancar una setmana exigent amb victòria.

Heurtel, amb un peu a fora

Jasikevicius va deixar Thomas Heurtel fora de la convocatòria i el Barça ja negocia la desvinculació contractual del base francès. “Estem buscant una solució que sigui beneficiosa per a les dues parts. Veurem què passa en els propers dies, però en un club com aquest fins que una cosa no és oficial no pots dir res”, va explicar el tècnic lituà.

El club blaugrana vol tenir assegurat un nou jugador exterior abans de tancar la sortida d’un Heurtel que va ser clau en els últims títols culers.