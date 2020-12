El ritme del Khimki no altera les pulsacions del Barça (87-74)

El Barça manté el pols del CSKA de Moscou. L’equip blaugrana va superar ahir el Khimki (87-74) i es manté com a colider de l’Eurolliga. Els bons percentatges en el tir i les 26 assistències van impulsar el joc d’un conjunt català que va saber llegir el partit amb intel·ligència. "No hem començat amb la mentalitat correcta, però en el tercer quart hem fet bé les coses. Estic content per la victòria, però hem de seguir millor el pla de partit", va resumir Sarunas Jasikevicius.

La posada en escena de Nick Calathes i Nikola Mirotic va ser brillant. El base en va tenir prou amb cinc minuts per repartir 7 assistències, i l’aler pivot va anotar 12 punts en el mateix període de temps. Animat per la seva energia, el Barça va sumar 32 punts en un primer quart que va deixar el rival rus contra les cordes. Poc predisposat al joc col·lectiu i a la defensa, però amb talent i ritme, el cuer de la competició va oferir un rendiment massa irregular per aspirar a la victòria al Palau Blaugrana.

El partit es va trencar durant un tercer període en què el Khimki no va poder mantenir el ritme anotador i el Barça ho va aprofitar per construir-se una diferència de 17 punts (72-55). Les pèrdues de pilota de l’equip blaugrana van donar una mica d’oxigen a un conjunt rus que, tot i el seu potencial econòmic, només porta dues victòries en 14 partits. Mirotic va acabar amb 34 crèdits de valoració. "Hem jugat un bon partit", va resumir el montenegrí.

651x366 Rimas Kurtinaitis i Sarunas Jasikevicius / QUIQUE GARCÍA / EFE Rimas Kurtinaitis i Sarunas Jasikevicius / QUIQUE GARCÍA / EFE

La Penya visita l’Obradoiro

Animat per la victòria de dimarts contra l’Unics Kazan, el Joventut de Badalona visita el Monbus Obradoiro (20.30 h, Movistar Deportes) en partit ajornat de la desena jornada de la Lliga Endesa. Carles Duran tindrà la baixa de Shawn Dawson. “Ens hem de recuperar i estar pendents de fer bé les coses que depenen de nosaltres, com per exemple controlar el rebot i ser capaços de passar-nos millor la pilota”, va dir el tècnic verd-i-negre.