El Barça Lassa les passa magres per seguir invicte (67-63)

Tot i haver disputat tres partits com a visitant en tan sols sis dies, el MoraBanc Andorra ha competit molt bé al Palau Blaugrana, on el Barça Lassa ha suat per sumar una nova victòria i mantenir-se invicte a la Lliga Endesa (67-63). A quatre dies de debutar a l'Eurolliga, l'equip blaugrana s'ha fet amb una victòria pràctica, sense grandiloqüència.

"Ha estat un partit d'alt nivell d'intensitat. Nosaltres hem tingut l'oportunitat de finalitzar el partit abans, però ells són lluitadors i tenen caràcter. La nostra actitud en defensa ens ha ajudat a guanyar aquest partit. Alguns jugadors han d'aprendre a trobar l'equilibri entre atac i defensa", ha opinat Svetislav Pesic.

El Barça Lassa ha semblat controlar el partit amb un parcial de 9-0 a l'inici del segon període (22-17), però el MoraBanc Andorra ha seguit treballant bé per no perdre la cara al partit i arribar a descans amb el marcador ajustat (33-32).

L'accelerada final del Barça Lassa ha arribat durant el tercer quart, quan s'ha construït una diferència d'onze punts (48-37). La solidesa defensiva li ha donat més seguretat en atac. Lluny de deixar-se anar, el MoraBanc Andorra ha apujat el nivell defensiu per empatar el partit a dos minuts del final (61-61).

Amb 65-63, Dylan Ennis ha fallat una penetració i Pau Ribas ha assegurat el triomf local amb una cistella en contraatac (67-63). "No podem canviar el discurs per dos o tres triples que no han entrat perquè hem fet el partit que volíem fer. Ens ha faltat paciència per jugar els atacs decisius", ha analitzat Ibon Navarro, entrenador del MoraBanc Andorra.