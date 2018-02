Pesic s'estrena amb victòria contra el RETAbet Bilbao Basket (90-58)

Dos dies després d'aterrar Svetislav Pesic s'ha estrenat a la banqueta del Barça Lassa amb una solvent victòria al Palau Blaugrana contra el RETAbet Bilbao Basket (90-58). El tècnic, que no ha pogut comptar amb Kevin Seraphin i ha descartat Edwin Jackson, ha estat molt aplaudit pels aficionats culers. Un total de 5.567 espectadors han vist el partit en directe.

"El nostre plan era guanyar i tenir bones sensacions. Hem demostrat que podem defensar i podem córrer. Hem fet bones transicions. El Bilbao no són els Lakers, però és un equip que pot córrer bé. Estic satisfet amb la concentració", ha opinat Pesic. "Podem millorar la nostra intensitat en defensa amb comunicació, però hem fet la primera passa", ha afegit el tècnic, que ha parlat de la responsabilitat dels jugadors.

"No es pot guanyar sense defensa i sense tenir bon 'feeling' per canviar el ritme ofensiu. Hem de tenir intel·ligència per tenir un joc equilibrat. Això és el que marca la diferència entre els equips grans i els normals", ha recordat. "Tots els jugadors volen guanyar. Tenen experiència i saben on tenim els problemes. Sense defensa, l'equip no pot tenir èxit", ha opinat.

"L'ambient ha estat bé. Necessitem el Palau Blaugrana ple. Si es juga bé, la gent vindrà. Aquesta és la diferència entre el Barça i els altres equips. Aquí tothom espera que guanyis", ha assegurat. "Si té temps, aquesta nit em prendré un vi amb Manolo Flores", ha bromejat.

El Barça Lassa ha tancat una ratxa negativa de tres derrotes consecutives i la setmana que ve disputarà la Copa del Rei amb renovats ànims. L'equip blaugrana ha millorat en defensa i no ha permès transicions al rival, que ha tingut percentatges de tir molt dolents. A més, el conjunt català ha dominat amb solvència el rebot (39-22) i ha repartit 26 assistències.

El RETAbet Bilbao Basket, que ha tingut la baixa d'última hora de Devin Thomas, no ha pogut evitar la seva quarta derrota consecutiva. L'equip basc tan sols ha pogut anotar 27 punts en una primera meitat en què el Barça Lassa ha arribat a tenir una renda de 12 punts (21-9). Pau Ribas, que ha alternat la posició d'escorta amb la de base, ha tingut un gran protagonisme en el joc del conjunt culer.

La segona meitat ha començat amb un parcial de 9-0. La diferència ha crescut fins als 25 punts en un tercer període en què el conjunt visitant ha tingut molts problemes per anotar (62-37).

El 35% en tirs de camp del RETAbet Bilbao Basket tan sols li ha permès anotar 58 punts contra una defensa que s'ha mostrat més sòlida que en els partits precedents. La diferència final ha estat de 32 punts (90-58).

"Avui hem vist la diferència entre un equip que juga l'Eurolliga i un altre que està a la part baixa de la Lliga Endesa. Sabíem que el Barça Lassa sortiria amb aquesta intensitat", ha dit Veljko Mrsic.