El Barça Lassa, a un pam de remuntar 23 punts (73-76)

Joan Plaza i l’Unicaja li tenen la mida presa al Palau Blaugrana, on aquest diumenge van aconseguir la segona victòria en menys d’un mes (73-76). El Barça Lassa va recuperar un desavantatge de 23 punts, però un triple fallat de Phil Pressey sobre la botzina va evitar que pogués forçar la pròrroga.

Sito Alonso va tenir les baixes d’Adrien Moerman i Kevin Seraphin. Atou Diagné va entrar a la convocatòria, però no va jugar. Després de sis partits sense ser inscrit, Rakim Sanders va reaparèixer però tan sols va disputar 6:04 minuts i va passar desapercebut. L’aler se'n va anar sense dutxar-se.

540x306 Thomas Heurtel / EFE Thomas Heurtel / EFE

La posada en escena dels locals va ser calamitosa. Les alarmes es van encendre al Palau Blaugrana durant la primera meitat. El Barça Lassa va fallar 14 dels 17 triples que va intentar (17%) i tan sols va ser capaç de llançar dos tirs lliures contra un rival que va anotar 46 punts en 20 minuts (27-46). La renda visitant va arribar a ser de 23 punts (42-65). Animada per Phil Pressey, la reacció final va servir per ajustar el marcador, però, com a Vitòria, l’equip blaugrana no va poder celebrar una remuntada total. Després d’anotar tres triples, el base va fallar un llançament des de la línia de 6,75 metres sobre la botzina que hauria enviat el partit a la pròrroga.

“El partit ha sigut molt estrany. La recompensa ha arribat al final, però no és el que nosaltres busquem. Hem de ser competitius durant tot el partit i més forts mentalment per superar problemes com l’absència de Moerman, que ens ha afectat. Hi ha coses que hauríem de tenir apreses. La defensa del segon quart ha sigut molt fluixa”, va opinar Sito Alonso.