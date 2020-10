El nou Barça demana l’abdicació del Madrid (79-72)

Des que Sarunas Jasikevicius ocupa la banqueta local del Palau Blaugrana, els jugadors del Barça celebren cada acció defensiva com si fos un gol. Aquest esperit va empènyer l’equip blaugrana, que es va apuntar una victòria molt contundent en el penúltim clàssic de la dècada (79-72). L’energia del conjunt català va apagar un Reial Madrid que ja acumula quatre derrotes en cinc partits a l’Eurolliga.

Tot i tenir les baixes de Nikola Mirotic i Víctor Claver, el Barça va fer un partit molt sòlid i va demanar l’abdicació d’un Madrid que ha dominat les últimes temporades. La victòria culer va deixar un grapat de bones notícies, com l’eclosió de Sergi Martínez en un partit de màxima exigència. El jove rubinenc va sumar 7 punts i 9 rebots en una nit en què enfront hi havia Edy Tavares. L’eficàcia en els llançaments de mitja distància va sorprendre un rival que mai va ballar al ritme de la música que sonava. Kyle Kuric, Cory Higgins i Brandon Davies van tenir una actuació destacada.

651x366 Celebració de Víctor Claver i Nikola Mirotic / ENRIC FONTCUBERTA / EFE Celebració de Víctor Claver i Nikola Mirotic / ENRIC FONTCUBERTA / EFE

Després d’un primer quart igualat (18-14), el nivell defensiu de l’equip blaugrana va treure de la pista el rival. Kyle Kuric, que va anotar 10 punts en quatre minuts, i Thomas Heurtel van animar la producció ofensiva d’un conjunt català que va anotar 48 punts en només 20 minuts. Els locals només van necessitar dos triples per deixar el Madrid contra les cordes (48-27).

El Madrid, que va tenir les baixes de Fabien Causeur i Jaycee Carroll, no passa pel seu millor moment. Ni Facu Campazzo ni Sergi Llull van dominar el joc com acostumen a fer i l’equip blanc es va anar dissolent amb el pas dels minuts. El parcial de 30-13 rebut durant el segon període va ser un avís molt important per al conjunt de Pablo Laso, que no va saber competir en un Palau Blaugrana que ahir celebrava, sense públic, el seu 49è aniversari.

El Madrid va millorar la seva producció ofensiva durant un tercer període en què la diferència del Barça es va reduir al mateix temps que la seva defensa s’agafa un respir. El nivell de l’equip blanc va millorar i el conjunt visitant va començar a aparèixer pel retrovisor (60-50). La reacció visitant, però, es va quedar a mig camí i els locals, amb dues bones accions de Martínez, van assegurar un triomf que reforça la seva autoestima en ple procés de construcció del nou projecte.

Partits a Manresa i Badalona

El Baxi Manresa juga al Nou Congost contra el Coosur Real Betis (18 h, Movistar Deportes). El Joventut de Badalona, per la seva banda, rep el TD Systems Baskonia (20.45 h, Movistar Deportes).