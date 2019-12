Teranyina per desactivar el Madrid (83-63)

La teranyina defensiva dissenyada per Svetislav Pesic se li va ennuegar al Reial Madrid (83-63), que es va deixar el lideratge al Palau Blaugrana. El Barça va dominar un clàssic de gran contingut emocional gràcies a la bona feina col·lectiva d’un equip que va demostrar una gran connexió amb els aficionats culers. Nikola Mirotic (20 punts i 6 rebots) va ser el millor jugador local en una tarda que va reforçar les il·lusions de la massa social. El triomf local va provocar que el rival blanc fos atrapat pel Casademont Saragossa i el Barça a la classificació de la Lliga Endesa.

Sense encert en el tir de tres punts i amb massa pilotes perdudes (22), el Reial Madrid mai va jugar còmode a un Palau Blaugrana que va presentar l’ambient dels partits memorables. Tot i arribar a Barcelona amb una bona dinàmica de jocs i resultats, l’equip blanc no va poder exhibir el seu joc habitual i es va quedar en 63 punts anotats contra un Barça que va imposar el seu pla de partit.

La defensa dissenyada per Pesic va descol·locar el Reial Madrid, que va necessitar quatre minuts i mig per sumar els seus primers punts al Palau Blaugrana. El primer quart de l’equip blanc va ser una calamitat. El conjunt visitant va fallar 12 dels 14 tirs de camp que va intentar i va perdre 7 pilotes, dues circumstàncies que van ser aprofitades pel Barça per construir-se una diferència de 17 punts en el marcador (22-5). L’escletxa local es va anar fent gran fins arribar a ser de 21 punts (35-14). Amb un joc més equilibrat i una defensa digna d’estudi, els locals van saber col·lapsar la pintura per condicionar l’estil del rival, que va tenir problemes per moure la pilota a la velocitat habitual. La utilització de la línia de tres punts, a més, va ser molt diferent durant uns primers 20 minuts en què el Barça va anotar 6 dels 10 triples que va intentar i el Madrid, 3/14. Tot i això, l’aparició de Trey Thompkins en atac i de Rudy Fernández en defensa va funcionar com una aspirina per als homes entrenats per Pablo Laso, que van reduir la renda culer (39-27).

Animat per l’aportació de Jaycee Carroll i Thomkins, el Reial Madrid va ajustar el partit a l’inici del tercer període (43-36), però el Barça no es va deixar enredar i va saber mantenir la concentració durant una segona meitat en què jugadors com Ádám Hanga, Kyle Kuric o Pierre Oriola van tenir una participació clau. Cada peça de l’equip blaugrana es va sentir útil en una tarda en què molts dels jugadors del Madrid no van competir al seu nivell habitual. Facu Campazzo, Gabriel Deck i Edy Tavares, per exemple, no van trobar el seu lloc en un clàssic que va tornar a posar sobre la taula que les diferències entre els dos equips s’han esvaït i que, aquesta temporada, les possibilitats dels dos conjunts estan, per primera vegada en molts anys, molt igualades.

A diferència del clàssic anterior, on el Barça va saber recuperar una gran diferència del Reial Madrid, l’equip blanc mai va trobar solucions ofensives per aferrar-se al partit. Cada accelerada del conjunt visitant va obtenir una resposta dels homes entrenats per Pesic. Mirotic, que tenia el dia subratllat des de feia setmanes en el calendari, va anotar un grapat de punts per acabar de minar la moral d’un Reial Madrid que no va parar de rebre clatellades morals. La reaparició de Víctor Claver, que va disputar 16:58 després d’una absència de dos mesos, va tenir una incidència major en l’apartat moral que en l’estadístic ja que el valencià es va quedar sense anotar.

Triple empat en el lideratge

La derrota del Reial Madrid al Palau Blaugrana provoca un triple empat al capdavant de la classificació. L’equip blanc, el Barça i el sorprenent Casademont Saragossa comparteixen ara la primera posició de la Lliga Endesa amb 12 victòries i 3 derrotes. Més enllà de les conseqüències numèriques del clàssic, el triomf de l’equip català envia un missatge alt i clar de les aspiracions del conjunt català.