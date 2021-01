Disciplina i defensa per tombar el València Basket (89-72)

Cinc setmanes després d’encaixar 100 punts contra el València Basket, el Barça va demostrar tenir la lliçó apresa i va utilitzar una excel·lent bona defensa per superar l’equip valencià al Palau Blaugrana (89-72). El conjunt culer va tancar una ratxa de derrotes a l’Eurolliga oferint una sensació molt compacta contra un rival que no es va adaptar al nou escenari proposat per Sarunas Jasikevicius.

Àlex Abrines, que va anotar 16 punts amb 4/6 en triples, i Nick Calathes, que va sumar 8 punts, 7 rebots i 7 assistències, van ser alguns dels jugadors locals més destacats. A més, el jove Sergi Martínez va fer un partit molt seriós amb 10 punts i 8 rebots. “Hem jugat un partit molt complet. Cada victòria per a nosaltres és molt important. Així és com ha de funcionar un equip”, va assegurar Jasikevicius. L’entrenador lituà va tenir les baixes de Thomas Heurtel, Víctor Claver, Nikola Mirotic i Brandon Davies, però va recuperar Kyle Kuric i va fer debutar Léo Westermann. Tot i haver fet un únic entrenament amb els seus companys, el base francès va tenir una estrena destacada amb 5 punts i 4 assistències. Jaume Ponsarnau, per la seva banda, no va poder comptar amb Bojan Dubljevic ni amb Vanja Marinkovic.

Un bon treball col·lectiu

Un Barça molt disciplinat va aprofitar un parcial de 9-0 per distanciar-se d’un València Basket que va tenir problemes per aconseguir un bon ritme ofensiu al Palau Blaugrana (18-10). L’equip català va utilitzar la seva punteria des de la línia de tres punts i una defensa amb poques escletxes per construir-se una diferència de 16 punts contra un rival que va perdre més pilotes del que és habitual (32-16). La primera meitat d’Ádám Hanga, que va anotar tres dels quatre triples que va intentar, va ser brillant. Tot i això, el conjunt valencià va aprofitar un bon tram final de segon període per ajustar el marcador (38-33).

El València Basket va arribar a situar-se a tres punts de distància (38-35), però a poc a poc el Barça va recuperar el timó del partit. Cometent molt poques errades, l’equip blaugrana va anar distanciant-se d’un rival que va intentar alterar el ritme amb constants canvis de plantejament defensius (72-54).

L'equip valencià no es va rendir, però el Barça va saber gestionar la diferència amb rigor per assegurar-se la seva dotzena victòria a l’Eurolliga. “Hem fet una bona defensa, especialment a la segona meitat”, va resumir Abrines.