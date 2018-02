El Barça Lassa de bàsquet entra en descomposició (96-72)

"Sito, quédate. Sito, quédate". L'afició del Baskonia ha bromejat durant el partit contra el Barça Lassa amb la continuïtat de l'entrenador, que ha patit una de les derrotes més doloroses de la seva carrera (96-72). La imatge del projecte blaugrana ha rebut una altra plantofada.

"El primer quart ha estat desastrós en tots els sentits i ha trencat qualsevol situació del partit. El que ha passat avui em recorda a una altra època, però no a la meva. Hem perdut molts partits competint. El que he viscut avui no ho havia viscut mai", ha opinat el tècnic. "Veníem moralment no en el nostre millor moment i potser ha afectat l'equip els dos jugadors que s'han quedat fora i la baixa de Pau Ribas, però això no pot servir d'excusa. No té cap explicació", ha afegit.

"El Baskonia ens ha superat amb autoritat, anem a veure què passa a la Copa del Rei", ha dit l'entrenador.

La primera meitat del Barça Lassa ha estat indigna. L'equip basc, que ha anotat 58 punts en els primers 20 minuts, ha arribat a tenir una renda de 32 punts (51-19) contra un rival que tan sols ha anotat 9 dels 36 tirs de camp que ha intentat. "Això és una vergonya", ha resumit Adam Hanga.

Si durant el partit del 22 de desembre, el Barça Lassa va recuperar un desavantatge de 25 punts, tot i que va acabar perdent, l'equip blaugrana ha intentat treure l'orgull per eixugar aquest diumenge una diferència encara major. La reacció, però, mai ha estat creïble, tot i que el rival ha aixecat el peu de l'accelerador i no ha fet sang. La lluita de Pierre Oriola i les pinzellades de Rodions Kurucs han estat dels pocs aspectes positius.

540x306 Thomas Heurtel / EFE Thomas Heurtel / EFE

Alonso, que tenia les baixes de Kevin Seraphin i Pau Ribas (gastroenteritis aguda), va deixar a Barcelona Rakim Sanders per decisió tècnica i va deixar fora de la convocatòria Petteri Koponen per poder inscriure Edwin Jackson.

"És un partit molt difícil de valorar perquè hem fet una primera meitat de vergonya i això no es pot permetre. He jugat el meu pitjor partit. No sé com podem canviar això", ha opinat Hanga.