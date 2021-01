El Barça deixa el Baxi Manresa sense el premi de jugar la Copa (76-99)

El Baxi Manresa va perdre contra el Barça i es va quedar sense opcions de disputar la Copa del Rei (76-99). L’excel·lent primera volta de l’equip del Bages no tindrà premi, ja que no va poder contrarestar el joc d’un conjunt blaugrana molt sòlid. Kyle Kuric, que va anotar 25 punts, Nick Calathes, Cory Higgins i Artem Pustovyi van liderar el triomf culer.

Tot i tenir les baixes de Víctor Claver, Rolands Smits, Nikola Mirotic i Brandon Davies, el Barça va oferir un joc ple de credibilitat contra un Baxi Manresa que va competir amb més intel·ligència que recursos. L’equip blaugrana va aprofitar les set pilotes perdudes del conjunt local en els primers cinc minuts per obrir una primera escletxa en el marcador (13-22), però Pedro Martínez va saber reinterpretar els espais ofensius dels seus jugadors per generar problemes als visitants. Un parcial de 12-0 va ajustar el marcador (21-22). L’aparició de Kuric li va servir als culers per redreçar el rumb abans del descans (38-49).

Malgrat la bona feina de Matt Janning, Juampi Vaulet o Martynas Sajus, el Baxi Manresa no va poder igualar el nivell ofensiu del Barça en una segona meitat en què Sarunas Jasikevicius va fer debutar el jove Michael Caicedo.

La Penya, a recuperar el fil

Després de les derrotes contra l’Hereda San Pablo Burgos i el València Basket, el Joventut visitarà avui (13 hores, Movistar Deportes) l’Herbalife Gran Canària. Carles Duran tindrà la baixa de Pau Ribas i el dubte de Conor Morgan. “No volem posar excuses, volem guanyar tots els partits. Tenim posicions debilitades, però el pitjor és que no estem sent competitius en els moments que necessitem ser-ho”, va analitzar el tècnic verd-i-negre.