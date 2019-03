Remuntada incompleta a Manresa (83-86)

260x366 Corey Fisher / J. ALBERCH / ACB PHOTO Corey Fisher / J. ALBERCH / ACB PHOTO

Un renovat San Pablo Burgos, un dels equips que més fitxatges ha fet amb la temporada començada, va superar un combatiu Baxi Manresa (83-86). L’equip del Bages va recuperar un desavantatge de 15 punts, però va fallar en els dos atacs decisius. En el primer va perdre la pilota. En el segon Ryan Toolson va fallar un triple. Joan Peñarroya va poder comptar amb Corey Fisher, però no amb Jokubas Gintvainis.

El Baxi Manresa va protagonitzar una bona posada en escena al Nou Congost, on es va construir un avantatge de nous punts (20-9). La reacció del San Pablo Burgos va arribar durant un segon període en què l’equip visitant va sumar 28 punts i va capgirar el marcador (39-43). Un inspirat Vítor Benite va anotar 13 punts en tan sols 10:14 minuts de la primera meitat.

Un parcial de 0-9 va deixar el Baxi Manresa molt tocat durant un tercer quart en què el partit, que va incloure una picabaralla entre Jordan Sakho i Dominique Sutton, es va escalfar (45-56). La diferència visitant va arribar a ser de 15 punts a onze minuts per al final (50-65). Quan la situació era més difícil va arribar el millor joc del Baxi Manresa, que va lluitar amb totes les seves forces per reduir la diferència al marcador. El coratge va provocar alguna precipitació, però va servir per empatar el marcador a 22 segons del final (83-83). Amb 83-84, el conjunt local va perdre la pilota.