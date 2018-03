El Divina Seguros Joverntut no abandona la zona de pànic (61-75)

El Divina Seguros Joventut ha perdut a casa contra el Baskonia (61-75) i no ha pogut evitar l'onzena derrota consecutiva. L'equip verd-i-negre, que s'ha quedat sense arguments durant la segona meitat, no n'ha tingut prou amb el suport de tots els clubs de Badalona per abandonar la posició de cuer. El 15% d’encert en els tirs de tres punts (4/27) ha estat una llosa per als locals.

Carles Duran, que ha descartat Neno Dimitrijevic, ha fet debutar el júnior Arturs Zagars. El tècnic tan sols ha pogut comptar amb Simon Birgander durant 98 segons ja que el jugador ha rebut un joc i s'ha vist obligat a abandonar el parquet en llitera.

540x306 El metge atenent Simon Birgander El metge atenent Simon Birgander

Tot i els baixos percentatges de tir de tres punts, la Penya ha arribat a la segona meitat amb opcions de victòria contra un rival que tenia les baixes de Jayson Granger i Tornike Shengelia. A poc a poc, però, els visitants s'han anant apoderant del partit. El conjunt català ha provat una defensa zonal per canviar el ritme del joc.

“Tot i no tenir encert, durant la primera meitat hem jugat de tu a tu amb el Baskonia. La lesió de Birgander ens ha marcat molt perquè ens ha obligat a jugar amb un equip més petit. Diop ha estat determinant. Si som capaços de seguir jugant a aquest ritme arribaran les victòries. So juguem així, tindrem més victòries que derrotes”, ha opinat Duran, que ha demanat centrar esforços en el pròxim rival; l’Obradoiro.

“La Penya és un equip que lluita molt i nosaltres hem estat incòmodes en el nostre atac”. va analitzar Pedro Martínez. El tècnic del Baskoniaha lamentat les 23 pilotes perdudes.e