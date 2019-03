El Madrid imposa galons a Badalona (74-83)

260x366 Nico Laprovittola i Sergi Llull / MARTA PÉREZ / EFE Nico Laprovittola i Sergi Llull / MARTA PÉREZ / EFE

El Reial Madrid ha imposat galons al Palau Olímpic de Badalona, on s'ha imposat al Divina Seguros Joventut (74-83). El bon moment de joc de la Penya, el lideratge de Nico Laprovittola (23 punts i 10 assistències) i l'empenta de 9.912 espectadors no han servit per sorprendre el vigent campió de l'Eurolliga. L'equip blanc, que ha mantingut Edy Tavares molta estona sobre el parquet, ha asfixiat el rival amb una gran defensa.



"El Madrid és el millor equip d'Europa i ho ha demostrat. Hem fet un partit de 9,9, però el rival no ens ha permès més. Tavares ens ha molestat molt i no hem trobat espais. És un interior que fa que qualsevol equip canviï la manera de jugar. Hem estat bé d'esforç i il·lusió, però Rudy ha decantat el partit", ha analitzat Carles Duran, entrenador de la Penya. "No estic content, marxo fotut perquè no m'agrada perdre. Estem fent un bon bàsquet i si tenim aquest ambient al Palau Olímpic només ens podran guanyar els millors equips d'Europa", ha afegit el tècnic.

"Nosaltres hem de seguir el nostre camí perquè estem fent bé les coses. Ens queden moltes coses per fer", ha opinat Duran.

Sense amenaça de tir exterior i problemes amb el rebot, el Divina Seguros Joventut ha tingut problemes per seguir el ritme anotador del Reial Madrid durant una primera meitat en què l'equip visitant ha arribat a tenir una renda de nou punts. Les pilotes perdudes han impossibilitat que el conjunt verd-i-negre agafés ritme (36-43).

La Penya ha competit bé i ha reduït la diferència visitant en diferents fases del partit, quan s'ha acostat a tres punts de distància. Cada accelerada local, però, ha sigut ben resposta per un conjunt blanc molt sòlid. D'un esperançador 46-49, per exemple, s'ha passat a un 48-60 al final del tercer quart.

L'empenta de Laprovittola ha tornat a ajustar el marcador (64-68) a quatre minuts del final, però el Madrid ha sabut imposar la seva major amplitud de recursos. Rudy Fernández ha tingut una actuació decisiva.