El Barça es col·loca líder a Belgrad (60-72)

El Barça va aprofitar la victòria a la pista de l’Estrella Roja (60-72) per atrapar el CSKA al capdavant de la classificació i col·locar-se com a colíder de l’Eurolliga. L’equip blaugrana, que va recuperar Nikola Mirotic i Brandon Davies, va fer un partit molt sòlid a Belgrad, on el rival tan sols va ser capaç de competir de tu a tu durant el segon període.

“Marxar de Belgrad amb una victòria està molt bé. No hem fet el nostre millor partit. Hem tingut alguns moments dolents, però no és fàcil integrar els jugadors que estaven fora de l’equip”, va dir Sarunas Jasikevicius, que va celebrar el retorn de Mirotic i Davies. “Estic molt content de tornar a estar amb l’equip i d’haver pogut ajudar els companys a guanyar. Després de tant de temps fora, necessitava tornar i m’he sentit molt acompanyat. Hem d’anar a poc a poc. Som primers perquè ho mereixem, perquè l’equip ha sabut fer un pas endavant quan ha tingut baixes. Encara és aviat, però hem enviat un missatge: això és el Barça i volem estar en la millor posició possible”, va explicar Mirotic.

Un èxit que neix a la defensa

La defensa del Barça va desfigurar els percentatges de tir de l’Estrella Roja. A més, l’equip blaugrana va dominar el rebot amb molta autoritat a Belgrad, on va sumar el seu quinzè triomf de la temporada.

El Barça va utilitzar una bona sortida per aconseguir una diferència de 13 punts (8-21), però el rival serbi va utilitzar el segon període per rebaixar el ritme de joc i ajustar el marcador (31-35). La segona part de l’equip blaugrana va tornar a ser molt regular i a poc a poc l’escletxa entre els dos conjunts es va anar fent més gran, fins a arribar als 19 punts (45-64).

La reacció final de l’Estrella Roja va servir per maquillar el resultat final, però el Barça sempre va tenir la paella pel mànec i no es va deixar enredar per un rival que no va poder repetir el triomf de dilluns contra el Madrid. “Hem tingut les idees clares i a la segona part hem recuperat el nivell del primer període”, va dir Piere Oriola, capità del conjunt culer.