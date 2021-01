El València Basket rebaixa l’ànim de la Penya (80-91)

El Joventut de Badalona no va poder celebrar la classificació per disputar la Copa del Rei amb una victòria contra un València Basket amb més recursos (80-91). Els problemes físics al turmell de Conor Morgan, que només va poder jugar 6 minuts i 26 segons, es van sumar a la baixa de Pau Ribas i la Penya es va quedar sense prou rotació per igualar el nivell físic de l’equip taronja.

La Penya va començar el partit aprofitant els punts d’Ante Tomic per competir contra un València Basket que va trigar a distanciar-se en el marcador. Després d’un primer quart igualat (17-19), el conjunt visitant va canviar el ritme, fet que li va permetre arribar al descans amb un avantatge de vuit punts (36-44). L’accelerada visitant definitiva va arribar durant un tercer període en què la renda va créixer fins als 21 punts (50-71). Mike Tobey es va convertir en un maldecap per als jugadors verd-i-negres.

Amb el partit trencat, l’últim quart va ser un tràmit per a un València Basket que en va tenir prou amb intercanviar cistelles per mantenir la seva diferència al marcador.

El club, pendent del mercat

El Joventut està estudiant el mercat per veure si és possible fitxar un jugador exterior. El club vol mantenir l’ambició, però per competir amb garanties necessita reforçar la plantilla.