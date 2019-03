El Divina Seguros Joventut assalta la quarta posició (74-106)

El Divina Seguros Joventut ha allargat el seu bon moment de forma i ha desfigurat el Montakit Fuenlabrada. La superioritat de l'equip verd-i-negre, que ha assaltat la quarta posició de la Lliga Endesa, ha sigut tan evident que durant algunes fases el partit ha semblat un entrenament. Nico Laprovittola (22 punts i 9 assistències per a 31 de valoració) ha tornat a fer una exhibició. Carles Duran ha fet debutar Nobel Boungou. L'entrenador no espera que Dakota Mathias torni dels Estats Units, on s'ha declarat en rebel·lia. El club ja li busca substitut.



La Penya ha completat una primera meitat espectacular en què ha anotat 49 punts i ha aconseguit una renda de 26 punts (23-49). L'exhibició col·lectiva de l'equip verd-i-negre ha deixat en evidència un rival que ha estrenat entrenador, Jota Cuspinera.

La diferència visitant ha arribat a ser de 30 punts al final del tercer quart (50-80), quan el partit s'ha convertit en un tràmit. El jove Joel Parra ha disputat els últims quatre minuts de l'enfrontament que ha acabat amb les graderies pràcticament buides.