El Barça Lassa es reivindica a Madrid (80-84)

El Barça Lassa s'ha reivindicat a la pista del Reial Madrid, on s'ha imposat per 80-84. L'equip blaugrana, que en aquest primer tram de la temporada està competint millor contra els rivals difícils que no pas contra els assequibles, ha fet valer la bona actuació d'Adrien Moerman i Rakim Sanders per sorprendre el líder de la Lliga Endesa. Els bons percentatges de tir de tres han impulsat el conjunt culer.

Joan Carles Navarro ha superat Epi com a jugador amb més clàssics."Veníem d'un moment complicat i hem jugat millor que ells. Hem tret un partit que ens ve molt bé. Hem jugat molt concentrats fins al final", ha opinat el capità. Pau Ribas ha desenvolupat durant molts minuts el rol de base, ja que Sito Alonso tan sols ha utilitzat Phil Pressey durant 34 segons. L'aposta ha funcionat.

Animat per Luka Doncic, el Reial Madrid s'ha trobat còmode en un primer tram de partit en què ha aconseguit una renda de set punts (19-12). La reacció visitant ha arribat gràcies a una millora en el tir exterior i al domini interior de jugadors com Kevin Seraphin i Ante Tomic (45-45).

El Barça Lassa ha sabut contenir Luka Donic durant una segona meitat en què l'eslovè tan sols ha pogut sumar 4 dels seus 20 punts. El partit ha arribat empatat a la recta final, on dues accions de Seraphin i Heurtel han assegurat la victòria visitant.

L'equip blaugrana haurà de jugar la pròxima setmana tres partits: un contra el Brose Bamberg (dimecres) i dos contra el València Basket (divendres i diumenge).

"En partits tan igualats els petits detalls són decisius. Hem perdut massa pilotes", ha opinat Pablo Laso.

El Divina Seguros Joventut, per la seva banda, ha perdut a la pista del Baskonia (87-77). La Penya ha competit bé, però no ha pogut sumar la tercera victòria consecutiva.