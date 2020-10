El campió continua lluint corona (82-71)

El campió de la Lliga Endesa continua un pas per davant. Tres mesos i mig després de superar el Barça a la final de l’ACB, el TD Systems Baskonia va repetir victòria contra un rival català que encara està en construcció (82-71). Un conjunt culer cansat i amb baixes importants no va ser capaç de tancar una exigent setmana de tres partits amb una victòria a Vitòria. L’ordre i el rigor tàctic de l’equip basc va deixar en evidència una de les millors defenses de la competició.

“Volíem jugar la segona meitat amb més duresa en defensa, però el Baskonia ens ha fet més de 30 punts durant el tercer període. Tenim un mal concepte de la nostra actitud. Això és un símptoma d'un equip amb mala mentalitat. Quan estem jugant bé en atac, no defensem i això ens passa factura”, va analitzar Sarunas Jasikevicius. L'entrenador d'un Barça que va patir la primera derrota de la temporada a la Lliga Endesa no va voler excusar-se en el cansament. "El Baskonia ha sigut un millor equip sobre el parquet. No puc entendre com ells, que havien tingut partit en divendres, han jugat amb més energia que nosaltres. És inacceptable. Hem permès que ells anotessin 63 punts per culpa de les nostres errades, una xifra que mai havia vist en la meva carrera com a entrenador. És una lliçó molt gran per a nosaltres, que després de dues victòries a l’Eurolliga, ens hem pensat que som millors del que som. M’enduc una decepció molt gran", va deixar anar el lituà, que va tornar a confiar en el jove Sergi Martínez per disputar minuts a la posició de quatre. "La nostra primera meitat ha sigut bona, però la segona no. Ells han jugat amb més energia que nosaltres", es va lamentar Thomas Heurtel, base del Barça.

“Durant el segon temps hem atacat millor i la nostra defensa ha sigut més aplicada”, va opinar Dusko Ivanovic, tècnic del TD Systems Baskonia. Els bons números de Rokas Giedraitis, a qui el seu entrenador va mantenir en pista durant 34 minuts, i Achille Polonara, que va sumar 16 punts i 8 rebots, van servir per resumir el sòlid partit de l'equip basc. "La clau del partit ha sigut la defensa perquè ells, que són un gran equip, tan sols han pogut anotar 71 punts", va dir l'aler pivot italià.

Jasikevicius, que va tenir les baixes de Nikola Mirotic i Víctor Claver, va recuperar Àlex Abrines. L’aler mallorquí va ser titular i va anotar els primers llançaments exteriors d’un Barça que va tenir problemes per defensar la mobilitat de pilota del rival. El conjunt basc va utilitzar vuit assistències per assegurar-se les seves nou primeres cistelles i això li va permetre construir-se una diferència de vuit punts (20-12). L’equip català va endurir la seva defensa, una situació que li va permetre portar la iniciativa en el joc i capgirar el marcador (27-33). El problema van ser les pilotes perdudes, que van permetre que el Baskonia completés bones accions de contraatac. El partit va arribar molt obert al descans (39-40).

El tercer període no va portar bones notícies per al Barça, que va encaixar 31 punts en 10 minuts i va veure com el Baskonia aconseguia una diferència de 13 punts (65-52). L’equip blaugrana va mantenir la regularitat en atac, però no va ser capaç de fer-se respectar en defensa. El conjunt català va acusar el cansament dels últims partits i va suar per perseguir un rival que va moure la pilota amb molta velocitat.

Lluny de relaxar-se, el Baskonia va utilitzar l’últim període per fer créixer el seu avantatge contra un Barça que va estar lluny dels seus registres defensius habituals (80-65). Ivanovic va fer compartir parquet a tres directors de joc (Vildoza, Henry i Kurucs) per controlar les possessions, evitar pèrdues de pilota i assegurar-se la victòria.

El clàssic de divendres, en perill

A cinc dies del clàssic del Palau Blaugrana, el Reial Madrid es va veure obligat a ajornar el seu partit d’ahir contra el RETAbet Bilbao Basket pel positiu de Fabien Causeur. El compromís va ser recalendaritzat al 4 de novembre. El Barça, en canvi, haurà de jugar aquest dimarts el partit ajornat contra l'Acunsa GBC.