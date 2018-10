El Baxi Manresa allarga la seva ratxa com a visitant (79-84)

Tres partits com a visitant, tres victòries. El Baxi Manresa ha superat l'UCAM Múrcia (79-84) i ja acumula tres triomfs fora de casa. L'equip entrenat per Joan Peñarroya ha sabut remuntar un desavantatge de 10 punts i sobreposar-se al bon partit de Milton Doyle (32 punts amb 6 triples) per aconseguir el seu objectiu. Alex Renfroe ha acabat amb 28 punts. Tot i estar inscrit, Justin Doellman encara no ha reaparegut.

L'UCAM Múrcia ha començat el partit dominant el ritme i això li ha servit per construir-se una diferència de 10 punts (19-9). La reacció visitant ha arribat amb un contundent parcial de 3-18 que ha capgirat l'escenari del partit (22-27). Liderat per Alex Renfroe, el Baxi Manresa ha arribat al descans amb un avantatge de 8 punts (34-42).

Milton Doyle, que ha anotat 12 punts consecutius, ha liderat un parcial de 12-0 que ha sorprès el Baxi Manresa a l'inici del tercer període (46-42). Quan ha ajustat la seva defensa sobre l'ex-NBA, el conjunt del Bages ha recuperat la iniciativa en el joc i en el marcador.

El següent partit del Baxi Manresa serà diumenge de la setmana que ve al Nou Congost contra l'Herbalife Gran Canària.