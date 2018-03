L'Unicaja agafa el gust a guanyar el Barça Lassa

260x366 Pau Ribas i Svetislav Pesic / EFE Pau Ribas i Svetislav Pesic / EFE

El Barça Lassa no va poder sumar la seva quarta victòria consecutiva com a visitant i va perdre a la pista de l’Unicaja (95-91). Tot i no tenir opcions de classificar-se per disputar els quarts de final de l’Eurolliga i seguir amb quatre baixes, l’equip blaugrana va competir bé contra un rival que l’ha superat en els tres duels directes jugats aquesta temporada.

El números ofensius del Barça Lassa van ser bons, però la seva irregularitat defensiva va ser una llosa. L’equip blaugrana no en va tenir prou amb dos bons inicis de primer i tercer quart per sorprendre l’Unicaja i va malbaratar una renda de 12 punts (5-17) amb la qual va començar el partit. La renda visitant també va ser de 8 punts durant el tercer període (53-61), però el conjunt local va superar aquestes dues situacions adverses.

Quan pitjor ho tenia el Barça Lassa (84-69) i els aficionats locals ja celebraven el triomf, va tornar a aparèixer la millor versió de l’equip blaugrana, la que manté la concentració i segueix amb precisió les instruccions d’Svetislav Pesic, la que pren la iniciativa des de la defensa. Un parcial de 5-18 va ajustar molt el resultat (89-87), però les errades en els tirs lliures i dos rebots ofensius consecutius del rival van evitar qualsevol opció de victòria culer.

Ante Tomic (22 punts i 11 rebots) i Thomas Heurtel (11 punts i 10 assistències) van tornar a demostrar el bon moment de forma i confiança pel qual passen, però aquesta vegada tan sols van tenir l’ajuda regular de Petteri Koponen i Adrien Moerman a l’hora de sumar punts al José María Martín Carpena de Màlaga.

El pròxim rival del Barça Lassa serà el Baskonia, que va superar el Brose Bamberg (103-79) i que actualment ocupa la vuitena posició a la classificació, l’última que té com a recompensa un bitllet per als quarts de final de l’Eurolliga.