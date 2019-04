El Divina Seguros Joventut s'ennuega a Màlaga (88-63)

El Divina Seguros Joventut no ha pogut evitar la tercera derrota consecutiva i ha perdut contra l'Unicaja (88-63). L'equip malagueny ha imposat la seva major capacitat física i atlètica contra una Penya que no ha tingut una bona tarda. El conjunt visitant ha perdut 19 pilotes i ha fallat 22 dels 30 triples que ha intentat.

La Penya ha trigat en agafar el fil al partit. L'equip verd-i-negre, que ha fallat 15 dels primers 16 tirs de camp que ha intentat, no s'ha trobat còmode sobre el parquet del Martín Carpena, on ha arribat a perdre per 16 punts de diferència a la primera meitat. Quan ha endurit la seva defensa, el conjunt català ha començat a reduir distàncies (35-27).

El Divina Seguros Joventut ha arribat a situar-se a dos punts de distància (40-38), però l'equip badaloní no ha tingut una bona tarda a nivell ofensiu i ha patit per seguir el ritme de l'Unicaja, que ha exhibit una gran confiança. El conjunt local ha sentenciat el partit amb un parcial de 27-5 a vuit minuts del final (67-43). Sense opcions, la Penya ha desconnectat i la diferència local ha crescut de manera exagerada (79-50).