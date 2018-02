Pesic esmicola l'hegemonia del Madrid (90-92)

D'aquí unes setmanes l'odiaran tots, però Svetislav Pesic ha transformat els jugadors del Barça Lassa en uns guanyadors, una metamorfosi impensable fa tot just una setmana. Quan el serbi va aterrar a Barcelona, el vestidor culer no tenia cap fe de poder fer alguna cosa de profit aquesta temporada. I encara menys de celebrar un títol.

Florentino Pérez ha tornat a Madrid amb l'únic premi d'una Minicopa Endesa, molt menys del que havia imaginat quan va pujar a l'avió cap a Las Palmas. Josep Maria Bartomeu, en canvi, ha tingut una alegria inesperada que li servirà per tranquil·litzar un entorn molt crític amb la gestió d'una secció que no havia celebrat res de profit en els últims quatre anys.

El Barça Lassa s'ha imposat per 90-92 a un Madrid que s'ha quedat amb un pam de nas i no ha pogut sumar el seu cinquè títol de Copa consecutiu. Thomas Heurtel (8 punts i 7 assistències) ha sigut designat millor jugador de la competició. Pau Ribas (21 punts), però, ha sigut el jugador més destacat de la final.

La defensa de Rakim Sanders i Adam Hanga sobre Luka Doncic ha impedit que l'eslovè anotés cap llançament de camp durant els primers 34 minuts de partit. El jove jugador tan sols ha pogut sumar des de la línia de tirs lliures perquè ha provocat nou faltes personals.

El Barça Lassa ha tingut problemes amb les faltes personals durant un primer quart en què el Reial Madrid ha disposat d'11 tirs lliures. L'equip blanc ho ha aprofitat per dominar el ritme de joc i construir-se una diferència de 8 punts (21-13). Un espectacular tap d'Adam Hanga quan Rudy Fernández volia penjar-se a la cistella blaugrana i fer créixer l'escletxa fins als 10 punts ha alterat l'estat d'ànim dels dos conjunts i ha permès als culers agafar oxigen (24-24).

Solucionada la primera situació delicada, els jugadors del Barça Lassa han començat a seguir el 'game plan' de Pesic per buscar els punts febles del Reial Madrid. Pau Ribas ha llegit la final de meravella i Pablo Laso ha recorregut a Gustavo Ayón per minimitzar l'aportació d'un Ante Tomic a qui el canvi d'entrenador ha transformat del tot, però el Barça Lassa ha agafat embranzida (34-40).

540x306 Thomas Heurtel / ACB PHOTO Thomas Heurtel / ACB PHOTO

Com és habitual després del pas pels vestidors, la posada en escena del Barça Lassa ha sigut memorable i li ha permès construir una renda de 18 punts a 15 minuts del final (40-58). L'equip blaugrana ha fet un recital de com s'han de defensar les transicions. Sense córrer, el Madrid ha tingut problemes per practicar el joc amb què ha meravellat en els últims anys.

Ha sigut aleshores quan Laso ha tractat de canviar el ritme del partit amb una defensa pressionant. Això li ha permès recuperar algunes pilotes i, sobretot, accelerar el joc de l'equip blaugrana. A més, els seus jugadors exteriors han començat a anotar triples de manera compulsiva. La recepta li ha permès jugar amb els nervis del Barça i acostar-s'hi perillosament en el marcador (90-92).

Les errades als tirs lliures han fet que el Madrid tingués un últim tir per capgirar el resultat, però Fabien Causeur ha fallat el triple final i el Barça Lassa s'ha proclamat campió de la Copa del Rei a Las Palmas. L'equip blanc ha demanat falta de Víctor Claver sobre Jeff Taylor en la lluita pel rebot.

El Real Madrid protesta esta última jugada en la que los colegiados no han visto falta. #CopaACB pic.twitter.com/eEDr0LgSlk — Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) 18 de febrer de 2018

Joan Carles Navarro, que podria haver disputat el seu últim partit de Copa del Rei, ha celebrat el seu clàssic número 100 amb un altre títol. El capità del Barça Lassa ha superat els registres de Felipe Reyes amb el seu setè trofeu.